Beide Teams stecken weiten unten in der Tabelle fest und deshalb mussten so schnell wie möglich Punkte her. Die Gäste aus Sachsen sind seit der Verpflichtung von Andreas Brockmann als neuen Cheftrainer im Aufwärtstrend. Die Gäste gewannen das Spiel gegen einen schwachen ESV Kaufbeuren mit 4:1.

Beide Mannschaften starteten mit viel Druck in die Partie. Insbesondere die Gäste aus der Elbmetropole überzeugten mit gutem Forechecking, das die Kaufbeurer Hintermannschaft immer wieder in Verlegenheit brachte. Fortan gab es Chancen auf beiden Seiten, insbesondere gegen Ende des ersten Drittels fanden die Hausherren besser ins Spiel und konnten sich einige gute Möglichkeiten herausspielen. Die Konsequenz im Abschluss blieb jedoch auf beiden Seiten mangelhaft und so ging es mit einen leistungsgerechten 0:0 in die Pause.

Die Eislöwen starteten mit einem Powerplay in den zweiten Spielabschnitt und konnten dieses durch Dennis Swinnen in der 22. Minute auch direkt zum ersten Tor des Abends nutzen. Direkt im Anschluss gab es die Chance für die Hausherren im Powerplay auszugleichen. Die Männer von Rob Pallin leisteten sich jedoch individuelle Fehler und so verstrich diese Möglichkeit ungenutzt. In der Folge zeigten sich die Eislöwen wieder verbessert und Jordan Knackstedt erhöhte nach einem Fehler von Jan Dalgic auf 2:0. Die Joker waren fortan total von der Rolle und so gab es viele Torchancen für die Gäste. Diese konnten in der 30. Spielminute durch Tom Knobloch weiter an der Anzeigetafel drehen. Ein Aufbäumen der Hausherren blieb aus und so durften in der 31. Minute erneut die Sachsen jubeln: Alexander Dotzler traf humorlos von der blauen Linie. Einzig die erste Reihe der Allgäuer schaffte es, regelmäßig Alarm vor dem gegnerischen Tor zu machen. John Lammers brachte die Scheibe in der 33. Minute vor das Tor, wo Tyler Spurgeon nachsetzte und den ersten Treffer für seine Farben erzielte.

Das Schlussdrittel ist schnell erzählt. Der ESV Kaufbeuren drückte auf das gegnerische Tor, schaffte es jedoch nicht, den Puck erneut im Gehäuse unterzubringen. Die Gäste konnten immer wieder gefährliche Konter fahren, diese jedoch nicht nutzen. So blieb es am Ende beim nicht unverdienten Auswärtssieg der Gäste.

ESVK-Trainer Rob Pallin zeigte sich in der anschließenden Pressekonferenz sichtlich verärgert und kündigte Konsequenzen für das Spiel am Dienstag an. Es bleibt somit abzuwarten, mit welcher Aufstellung die Joker am Dienstag in der heimischen Arena antreten werden.