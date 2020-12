Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Dresdner Eislöwen konnten am Freitag einen weiteren neuen Spieler im Rudel begrüßen. Nach der Verpflichtung von Thomas Supis kommt nun Alexander Dersch per Förderlizenz vom DEL-Partner Düsseldorfer EG.

Der 20-jährige Abwehrspieler ist in der DEL2 kein Unbekannter. In der vergangenen Saison lief Dersch per Förderlizenz für seinen Heimatverein Landshut auf und absolvierte 20 Partien im Unterhaus. In Dresden ist Alexander Dersch bereits am Sonntag im Heimspiel gegen Bayreuth spielberechtigt. Das Spiel am Freitagabend in Heilbronn wurde bekanntlich verlegt.

„Ich freue mich für die Eislöwen auflaufen zu können. In der Abwehr gibt es aktuell ein paar personelle Probleme, deshalb helfe ich gern aus“, sagte Dersch am Freitag zu seinem Wechsel aus der Rhein-Metropole nach Elbflorenz.

Marco Stichnoth, Sportlicher Berater Dresdner Eislöwen: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Düsseldorfer EG, die zuletzt auch Verletzungssorgen hatte und uns dennoch Alexander Dersch zur Verfügung stellt. Er ist ein sehr guter junger Spieler, den wir auf seinen nächsten Schritten begleiten wollen.“