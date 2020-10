Lesedauer: ca. 2 Minuten

Am 17. September 2020 ließen die Verantwortlichen des EC Bad Nauheim als erster Verein der DEL2 in Absprache mit den örtlichen Behörden, unter Beachtung des ausgearbeiteten Hygiene-Konzepts in Verbindung mit dem Covid-19 Virus, seit März 2020 erstmals wieder 400 Zuschauer in das Colonel-Knight-Stadion. Diese konnten einen Teil ihrer Mannschaft für die Saison 2020/21 zum ersten Mal live auf dem Eis beobachten.

Mit dem Ex-NHL-Spieler und Hockey Hall-of-Fame-Mitglied Hannu Järvenpää holte sich der EC Bad Nauheim einen finnischen Trainer an die Bande, der neben seiner Station als Trainer in der Österreichischen EBEL auch in der DEL2 kein Unbekannter ist. Im Dienste der Lausitzer Füchse wurde Hannu Järvenpää DEL2-Trainer des Jahres 2016/17. Der Wetterauer Zeitung gegenüber erklärte er im März 2020 „Ich freue mich auf die neue Herausforderung, freue mich, meine Koffer nach Bad Nauheim zu bringen“.



In der Sommerpause machten einige in der Liga nicht ganz unbekannte Spielernamen als mögliche Neuzugänge die Runde in der Wetterau, die nach und nach jedoch bei anderen Clubs unterschrieben. Davon ließen sich die Verantwortlichen allerdings nicht beirren und entschieden sich dazu, geduldig zu sein und den Markt gründlich zu sondieren. Gerade bei den Importspielern scheint es sich zumindest auf dem Papier auszuzahlen. In Kelsey Tessier und Cason Hohmann hat man möglicherweise die so lange gesuchten und dringend benötigten Spieler, die den berühmten Unterschied machen können, gefunden. Gerade Kelsey Tessier, der als einziger der vier Kontingentspieler von Anfang an beim freiwilligen Eis-Training mit dabei war, ließ seine Klasse in den bisherigen Testspielen schon mehrfach aufblitzen. Mit Jamie Arniel konnte man sogar einen ehemaligen Draft-Pick (vierte Runde) der Boston Bruins in die Wetterau locken. Der 34-jährige Engländer Mark Richardson belegt eine der letzten Kontingentstellen und bringt als Verteidiger einiges an Erfahrung mit in die Nauheimer Hintermannschaft. Zudem gelang es den Verantwortlichen mit Frederik Cabana einen in der DEL2 sehr erfahrenen Spieler zu verpflichten, der mit seinem vorherigen Club, den Bietigheim Steelers, bereits zwei DEL2-Meisterschaften feiern konnte. Außerdem statten die Kölner Haie auch in dieser Saison neun Ihrer Talente mit einer Förderlizenz für den EC Bad Nauheim aus.

Auf der Torhüterposition hatte man sich mit Felix Bick schon frühzeitig auf eine weitere Zusammenarbeit einigen können. Philipp Maurer, Förderlizenzspieler der Kölner Haie, und der junge Louis Busch, der von den Hannover Indians aus der Oberliga Nord in die Wetterau wechselte, werden sich für die Plätze hinter Bick empfehlen müssen.

In der bisherigen Saisonvorbereitung bestritt der EC Bad Nauheim fünf offizielle Testspiele - drei gegen aktuelle Ligakonkurrenten aus der DEL2 und zwei Spiele gegen den Neuling der Oberliga Nord und jetzigen Kooperationspartner EG Dietz-Limburg. Einzig im bis dato letzten Testspiel beim DEL2-Rivalen Freiburg mussten sich die Kurstädter mit 2:4 geschlagen geben. Vor allem offensiv kann man mit insgesamt 21 Treffern in den vergangenen fünf Spielen vorsichtig optimistisch in die kommende Saison blicken. Defensiv bleibt abzuwarten, wie die neu formierte Hintermannschaft im Laufe der Saison zueinander finden wird. Im Tor hat man mit Bick weiterhin einen der besten, wenn nicht sogar den besten Goalie der DEL2 im Kasten stehen.

Wenn man in dieser Saison überhaupt ein Ziel klar benennen kann, dann sind es mit Sicherheit die Gesundheit aller Beteiligten und der geregelte Ablauf der DEL2-Saison unter Einhaltung aller Hygieneregeln und -konzepte. Sportlich wird man sich in der Wetterau mit Sicherheit das Ziel setzen, am Ende der Saison unter den ersten Sechs der Liga zu landen und sich damit direkt für das Playoff-Viertelfinale zu qualifizieren.