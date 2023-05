Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Dominik Tiffels wechselt ein erfahrener Abwehrspieler zu den Bayreuth Tigres. Zuletzt in Krefeld aktiv blickt der gebürtige Kölner auf gut 300 Partien in der DEL sowie auf knapp 200 Einsätze in der DEL2 zurück.

Krefeld, Köln und Mannheim hießen die Stationen, die Tiffels im Nachwuchs durchlaufen hat und sich bei diesen für ihre herausragende Jugendarbeit bekannten Teams den Feinschliff für seine darauffolgende Profikarriere holen konnte. Diese führte ihn über Heilbronn – mit einem Abstecher in die USA, wo er für eine Saison in Minnesota in der NAHL auflief – Hamburg, Bremerhaven, Frankfurt, Köln und Kassel zurück nach Krefeld, wo seine Laufbahn im Jugendbereich einst begann. Nun erfolgt der Wechsel nach Oberfranken, wo der 1,78 Meter große und 80 Kilo schwere Rechtsschütze einen wichtigen Part im Defensivverbund besetzen soll.