Die Starbulls Rosenheim und Verteidiger Dominik Tiffels setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der 31-jährige gebürtige Kölner verlängert seinen Vertrag und wird auch in der Saison 2025/26 für die Starbulls auf dem Eis stehen.

Tiffels kam zur laufenden Saison 2023/24 nach Rosenheim und entwickelte sich schnell zu einem festen Bestandteil der Defensive. In 43 DEL2-Partien der vergangenen Spielzeit brachte er mit seiner Ruhe, Übersicht und Spielintelligenz Stabilität in die Abwehrreihe der Starbulls. Besonders in engen Spielen bewies Tiffels immer wieder seine Zuverlässigkeit und Erfahrung auf dem Eis.

Cheftrainer Jari Pasanen zur Vertragsverlängerung mit Dominik Tiffels: „Dominik ist ein sehr intelligenter Verteidiger, der viel Ruhe in unser Spiel bringt und in jeder Situation die richtige Entscheidung treffen kann. Er hat in der vergangenen Saison gezeigt, wie wichtig er für unsere Struktur ist – sportlich wie menschlich. Wir freuen uns, dass er an Bord bleibt.“