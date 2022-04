Lesedauer: ca. 1 Minute

Spannung pur in der zweiten Playdown-Runde der DEL2. Am Freitag empfingen die Tölzer Löwen die Bayreuth Tigers zu Spiel vier. Die Gastgeber brauchten den Sieg, um die Serie auszugleichen. Und das gelang ihnen, wenn auch knapp, mit einem 4:3-Erfolg. In der Serie steht es nun 2:2.

Die Tölzer begannen engagiert. Kaum 90 Sekunden waren gespielt, da musste Järveläinen in die Kühlbox. Die Tölzer fackelten nicht lange und machten in der zweiten Minute das 1:0. Cam Spiro, der Trainer Kevin Gaudet endlich wieder zur Verfügung stand, legte vor. Tyler McNeely staubte zur Führung ab. Gute Chancen gab es zur Drittelmitte auch für Bayreuth, aber der Puck wollte nicht ins Netz. In der 18. Minute traf dann Oliver Ott zum 2:0 für die Löwen. Und nur eine Minute später legte Cam Spiro mit dem 3:0 nach.

Im zweiten Drittel legten die Tigers dann los: In der 31. Minute belohnten sie sich mit dem Treffer von Jan Hudecek zum 3:1. Das gefiel Markus Eberhardt auf Seiten der Löwen gar nicht. Er ging direkt auf Schumacher los und fing sich eine völlig unsinnige Matchstrafe ein. Die folgenden fünf Minuten in Unterzahl hatte Tölz fast überstanden, da markierte ausgerechnet der zuvor gefoulte Jan-Luca Schumacher das 3:2. Damit ging es in die zweite Pause.

Im letzten Abschnitt passierte zunächst nicht allzu viel. In der 47. Minute fing sich Frédérik Cabana eine Strafe ein, eine Minute später folgte ihm Christian Kretschmann in die Kühlbox. Damit hatten die Löwen doppelte Überzahl. Und die nutzen sie zum 4:2 durch ein schönes Tor von Pascal Aquin. Danach drückte Bayreuth und versuchte, die Partie noch zu drehen. In der 58.Minute erzielte Ville Järveläinen dann den Anschlusstreffer zum 4:3, aber am Ende rettete Tölz den Vorsprung über die Zeit und zeigte, dass man durchaus auch Heimspiele gewinnen kann.

Damit bleibt es spannend in dieser zweiten Playdown-Runde. Weiter geht es am Sonntag in Bayreuth.