So bereiten sich die Zweitligisten vor

Den Anfang machen die Kassel Huskies am 13. August mit einem Testspiel während des Trainingslager in Zell am See gegen die Black Wings Linz. Hier sind alle Testspieltermine der 14 DEL2-Clubs zur Vorbereitung auf die Saison 2025/26.

EC Bad Nauheim

Turnier um den CCM-Cup in Crimmitschau:

Fr., 22.08.2025, 19.30 Uhr: Eispiraten Crimmitschau – Selber Wölfe

Sa., 23.08.2025, 14.00 Uhr: EC Bad Nauheim – Deggendorfer SC

So., 24.08.2025, 14.00 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 24.08.2025, 17.00 Uhr: Finale

Testspiele:

Fr., 29.08.2025, 20.00 Uhr: Memminger Indians – EC Bad Nauheim

So., 31.08.2025, 16.00 Uhr: EC Bad Nauheim – Bietigheim Steelers

Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: EC Bad Nauheim – Heilbronner Falken

So., 07.09.2025, 16.00 Uhr: Löwen Frankfurt – EC Bad Nauheim

Fr., 12.09.2025, 19.30 Uhr: Bietigheim Steelers – EC Bad Nauheim

So., 14.09.2025, 16.00 Uhr: EC Bad Nauheim – Düsseldorfer EG

EV Landshut

Turnier um den Dolomiten-Cup in Neumarkt:

Fr., 15.08.2025, 20.00 Uhr: Dynamo Pardubice – EV Landshut

Sa., 16.08.2025, 20.00 Uhr: Löwen Frankfurt – Vålerenga Oslo

So., 17.08.2025, 15.45 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 17.08.2025, 20.00 Uhr: Finale

Testspiele:

So., 24.08.2025, 15.00 Uhr: EV Landshut – Villacher SV

So., 31.08.2025, 15.00 Uhr: EV Landshut – HC Pustertal

Turnier Hansjörg-Brunner-Memorial in Meran:

Sa., 06.09.2025, 20.00 Uhr: HC Meran – EV Landshut

So., 07.09.2025, 14.00 Uhr: HC Innsbruck – EV Landshut

Testspiel:

Fr., 12.09.2025, 20.00 Uhr: Erding Gladiators – EV Landshut

Starbulls Rosenheim

Testspiele:

Do., 21.08.2025, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren – Starbulls Rosenheim

So., 24.08.2025, 16.00 Uhr: Klagenfurter AC – Starbulls Rosenheim

Turnier um den Niemeier-Haustechnik-Cup in Deggendorf:

Sa., 30.08.2025, 16.00 Uhr: Starbulls Rosenheim – Eisbären Regensburg

Sa., 30.08.2025, 20.00 Uhr: Deggendorfer SC – Saale Bulls Halle

So., 31.08.2025, 14.30 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 31.08.2025, 18.30 Uhr: Finale

Testspiele:

Do., 04.09.2025, 19.15 Uhr: HK Olimpija Ljubljana – Starbulls Rosenheim

Sa., 06.09.2025, 15.30 Uhr: Villacher SV – Starbulls Rosenheim

Fr., 12.09.2025, 19.30 Uhr: Starbulls Rosenheim – Blue Devils Weiden

Kassel Huskies

Trainingslager in Zell am See:

Mi., 13.08.2025, 18.30 Uhr: Black Wings Linz – Kassel Huskies

Fr., 15.08.2025, 19.30 Uhr: Villacher SV – Kassel Huskies

Turnier um den Probonio-Preseason-Cup in Kassel:

Sa., 23.08.2025, 14.00 Uhr: Kassel Huskies – Löwen Frankfurt

Sa., 23.08.2025, 18.30 Uhr: Düsseldorfer EG – Iserlohn Roosters

So., 24.08.2025, 13.00 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 24.08.2025, 17.00 Uhr: Finale

Testspiele:

Fr., 29.08.2025, 20.00 Uhr: Hannover Scorpions – Kassel Huskies

So., 31.08.2025, 16.00 Uhr: Kassel Huskies – Lausitzer Füchse

Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: Kassel Huskies – Dresdner Eislöwen

So., 07.09.2025, 14.30 Uhr: Iserlohn Roosters – Kassel Huskies

So., 14.09.2025, 15.00 Uhr: Krefeld Pinguine – Kassel Huskies

Düsseldorfer EG

Turnier um den Probonio-Preseason-Cup in Kassel:

Sa., 23.08.2025, 14.00 Uhr: Kassel Huskies – Löwen Frankfurt

Sa., 23.08.2025, 18.30 Uhr: Düsseldorfer EG – Iserlohn Roosters

So., 24.08.2025, 13.00 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 24.08.2025, 17.00 Uhr: Finale

Turnier um den NRW-Cup in Iserlohn:

Sa., 30.08.2025, 13.30 Uhr: Kölner Haie – Krefeld Pinguine

Sa., 30.08.2025, 17.00 Uhr: Iserlohn Roosters – Düsseldorfer EG

So., 31.08.2025, 13.30 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 31.08.2025, 17.00 Uhr: Finale

Testspiele:

Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: Füchse Duisburg – Düsseldorfer EG

So., 07.09.2025, 15.00 Uhr: Krefeld Pinguine – Düsseldorfer EG

So., 14.09.2025, 16.00 Uhr: EC Bad Nauheim – Düsseldorfer EG

Ravensburg Towerstars

Testspiele:

Fr., 15.08.2025, 17.30 Uhr: HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck – Ravensburg Towerstars

So., 17.08.2025, 18.30 Uhr: Ravensburg Towerstars – Dresdner Eislöwen

Sa., 23.08.2025, 20.00 Uhr: ECDC Memmingen Indians – Ravensburg Towerstars

Di., 26.08.2025, 19.30 Uhr: Ravensburg Towerstars – EHC Winterthur

Fr., 29.08.2025, 20.00 Uhr: Ravensburg Towerstars – Pioneers Vorarlberg

So., 07.09.2025, 17.00 Uhr: Ravensburg Towerstars – Eisbären Regensburg

Sa., 13.09.2025, 15.00 Uhr: Eisbären Regensburg – Ravensburg Towerstars

Eisbären Regensburg

Testspiele:

Fr., 22.08.2025, 19.30 Uhr: Kitzbüheler EC – Eisbären Regensburg

Turnier um den Niemeier-Haustechnik-Cup in Deggendorf:

Sa., 30.08.2025, 16.00 Uhr: Starbulls Rosenheim – Eisbären Regensburg

Sa., 30.08.2025, 20.00 Uhr: Deggendorfer SC – Saale Bulls Halle

So., 31.08.2025, 14.30 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 31.08.2025, 18.30 Uhr: Finale

Testspiele:

Fr., 05.09.2025, 17.30 Uhr: GCK Lions – Eisbären Regensburg

So., 07.09.2025, 17.00 Uhr: Ravensburg Towerstars – Eisbären Regensburg

Di., 09.09.2025, 19.30 Uhr: Passau Black Hawks – Eisbären Regensburg

Sa., 13.09.2025, 15.00 Uhr: Eisbären Regensburg – Ravensburg Towerstars

EHC Freiburg

Testspiele:

Fr., 22.08.2025, 19:30 Uhr: EHC Freiburg – EHC Winterthur

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr: EHC Freiburg – EHC Basel

Sa., 30.08.2025, 17:00 Uhr: EHC Freiburg – Schwenninger Wild Wings

Do., 04.09.2025, 19:30 Uhr: HC La Chaux de Fonds – EHC Freiburg

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr: EHC Freiburg – Bietigheim Steelers

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr: EHC Freiburg – Heilbronner Falken

Krefeld Pinguine

Testspiel:

Sa., 23.08.2025, 15.00 Uhr: Krefeld Pinguine – Gothiques d‘Amiens

Turnier um den NRW-Cup in Iserlohn:

Sa., 30.08.2025, 13.30 Uhr: Kölner Haie – Krefeld Pinguine

Sa., 30.08.2025, 17.00 Uhr: Iserlohn Roosters – Düsseldorfer EG

So., 31.08.2025, 13.30 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 31.08.2025, 17.00 Uhr: Finale

Testspiele:

So., 07.09.2025, 15.00 Uhr: Krefeld Pinguine – Düsseldorfer EG

Fr., 12.09.2025, 19.30 Uhr: Hannover Scorpions – Krefeld Pinguine

So., 14.09.2025, 15.00 Uhr: Krefeld Pinguine – Kassel Huskies

Lausitzer Füchse

Testspiele:

Fr., 29.08.2025, 20.00 Uhr: Hannover Indians – Lausitzer Füchse

So., 31.08.2025, 16.00 Uhr: Kassel Huskies – Lausitzer Füchse

Do., 04.09.2025, 19.00 Uhr: Zaglebie Sosnowiec – Lausitzer Füchse

Fr., 05.09.2025, 18.00 Uhr: Unia Oswiecim – Lausitzer Füchse

So., 07.09.2025, 17:00 Uhr: Eispiraten Crimmitschau – Lausitzer Füchse

Sa., 13.09.2025, 17.00 Uhr: Lausitzer Füchse – HC Stadion Vrchlabí

ESV Kaufbeuren

Testspiele:

Do., 21.08.2025, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren – Starbulls Rosenheim

Fr., 29.08.2025, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren – Bietigheim Steelers

Turnier um den Warrior-Cup in Kaufbeuren:

Sa., 06.09.2025, 13.00 Uhr: EHC Red Bull München – Glasgow Clan

Sa., 06.09.2025, 17.00 Uhr: ESV Kaufbeuren – Nürnberg Ice Tigers

So., 07.09.2025, 13.00 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 07.09.2025, 17.00 Uhr: Finale

Testspiele:

So., 14.09.2025, 18.30 Uhr: Blue Devils Weiden – ESV Kaufbeuren

Bietigheim Steelers

Testspiele:

Fr., 29.08.2025, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren – Bietigheim Steelers

So., 31.08.2025, 16.00 Uhr: EC Bad Nauheim – Bietigheim Steelers

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr: EHC Freiburg – Bietigheim Steelers

Fr., 12.09.2025, 19.30 Uhr: Bietigheim Steelers – EC Bad Nauheim

Blue Devils Weiden

Testspiele:

Do., 21.08.2025, 17.30 Uhr: Piráti Chomutov – Blue Devils Weiden

Sa., 23.08.2025, 18.30 Uhr: Blue Devils Weiden – Heilbronner Falken

Sa., 30.08.2025, 15.00 Uhr: Blue Devils Weiden – HC Banik Sokolov

Do., 04.09.2025, 18.00 Uhr: HC Banik Sokolov – Blue Devils Weiden

Fr., 12.09.2025, 19.30 Uhr: Starbulls Rosenheim – Blue Devils Weiden

So., 14.09.2025, 18.30 Uhr: Blue Devils Weiden – ESV Kaufbeuren

Eispiraten Crimmitschau

Turnier um den CCM-Cup in Crimmitschau:

Fr., 22.08.2025, 19.30 Uhr: Eispiraten Crimmitschau – Selber Wölfe

Sa., 23.08.2025, 14.00 Uhr: EC Bad Nauheim – Deggendorfer SC

So., 24.08.2025, 14.00 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 24.08.2025, 17.00 Uhr: Finale

Testspiele:

Fr., 29.08.2025, 18.00 Uhr: HC Skoda Plzen – Eispiraten Crimmitschau

So., 31.08.2025, 16.00 Uhr: Icefighters Leipzig – Eispiraten Crimmitschau

Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: Pioneers Vorarlberg – Eispiraten Cimmitschau

So., 07.09.2025, 17.00 Uhr: Eispiraten Crimmitschau – Lausitzer Füchse

Fr., 12.09.2025, 19.30 Uhr: Eispiraten Crimmitschau – Icefighters Leipzig