Lesedauer: ca. 2 Minuten

„Es gibt wichtigere Sachen als Hockey und das ist, dass die Fans zurück sind“. Mit diesen Worten begann Rob Pallin, Coach des ESV Kaufbeuren, die Pressekonferenz nach dem DEL2-Spiel gegen die Ravensburg Towerstars, welches sein Team mit 2:4 verlor. Genau 208 Tage ist es her, als das letzte Pflichtspiel der Joker mit Unterstützung der Fans in der erdgas-schwaben-arena stattfand. So war die Vorfreude bei allen Beteiligten groß und die rund 2400 Zuschauer sahen ein Spiel mit vielen Highlights.

Beide Teams zeigten von Anfang an, dass sie froh waren, dass die neue Saison endlich startet. Insbesondere der ESV Kaufbeuren schaffte es früh in der Partie Druck auf das Tor von Jonas Langmann auszuüben. Die Gäste konnten sich in der Phase des Spiels insbesondere durch schnell ausgespielte Konter auszeichnen und so vergab zum Beispiel Fabian Dietz einen Alleingang auf Stefan Vajs in der elften Spielminute. Dies spornte die Hausherren noch mehr an und sie drückten jetzt mit vereinten Kräften auf den Führungstreffer. Diese Anstrengungen waren jedoch nicht von Erfolg gekrönt und so sprang bis auf zwei Pfostentreffer nichts Zählbares heraus – 0:0 zur ersten Pause.

Die Towerstars kamen besser aus der Kabine, konnten den Kaufbeurer Sturmlauf zu Beginn des zweiten Spielabschnitts weitestgehend stoppen und sich selbst gute Möglichkeiten erspielen. Hieraus resultierte dann auch die erste Strafzeit des Abends gegen Sören Sturm. Die angereisten Ravensburger spielten ihr Powerplay ruhig und konzentriert, ehe Ex-Joker Julian Eichinger den am langen Pfosten lauernden Vinzenz Mayer fand und dieser in der 27. Spielminute zum ersten Tor des Abends traf. Im Anschluss hatten beide Teams gute Chancen, scheiterten aber an den Goalies. In Minute 32 waren es abermals die Oberschwaben, die ihren Anhang jubeln ließen. Der Abpraller eines Schusses von Tim Sezemsky traf Vinzenz Mayer und trudelte ins Netz. Die Hausherren drückten nun auf den Anschlusstreffer, fingen sich jedoch im Gegenzug einen Konter. David Zucker überlief einen Kaufbeurer Verteidiger, verlud dann gekonnt Stefan Vajs und erhöhte damit die Führung der Männer von Peter Russell.

Die Gäste kamen besser aus der Kabine und erneut hatte David Zucker eine gute Tormöglichkeit. Fortan waren es aber erneut die Joker, die nochmal alles in die Waagschale warfen. So war es Youngster Yannik Burghardt, der eine Strafe gegen die Towerstars provozierte. Kurz darauf musste erneut ein Oberschwabe in die Kühlbox. Die doppelte Überzahl konnten die Joker letztendlich nutzen. John Lammers fand im Slot seinen kongenialen Partner Tyler Spurgeon und dieser traf zum umjubelten 1:3. Doch direkt im Gegenzug war die Freude wieder dahin. Robbie Czarnik traf keine zwei Minuten später mit einem trockenen Handgelenkschuss zum erneuten Drei-Tore-Vorsprung. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Yannik Burghardt bediente den freistehenden Jan Pavlu und dieser konnte in der 53. Spielminute erneut verkürzen. Die Joker kämpften bis zum Schluss, doch es sprang nichts Zählbares mehr heraus und so feierten die Towerstars einen 4:2-Auftaktsieg.