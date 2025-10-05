Bittere 1:7-Pleite für Ravensburg Towerstars

Die Krefeld Pinguine feiern ein Schützenfest im Topspiel der DEL2

05.10.2025, 22:01 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Sechs verschiedene Torschützen verhelfen Krefeld zum Kantersieg beim Vorjahresfinalisten aus Ravensburg.

EC Bad Nauheim – EV Landshut 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Der EV Landshut hat beim EC Bad Nauheim einen souveränen 4:1-Auswärtssieg gefeiert. Zwar gingen die Gastgeber früh durch Jordan Hickmott in Führung, doch Jesse Koskenkorva stellte noch im ersten Drittel im Powerplay den Ausgleich her. Im Mittelabschnitt legten Trevor Gooch und David Stieler nach und sorgten damit für die Vorentscheidung. In der Schlussminute setzte Wade Bergman mit einem Empty-Net-Tor in Unterzahl den Schlusspunkt.

EHC Freiburg – Bietigheim Steelers 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)

Im Kellerduell der DEL2 behielt der EHC Freiburg die Oberhand und bezwang die Bietigheim Steelers knapp mit 4:3. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen nach nur 63 Sekunden durch Jack Dugan in Führung. Doch Nikolas Linsenmaier drehte die Partie fast im Alleingang mit zwei Treffern binnen acht Minuten. Im Schlussdrittel entwickelte sich ein Schlagabtausch: Sören Sturm traf doppelt für die Steelers, doch Kühnhauser und Elo machten innerhalb von nur 18 Sekunden alles klar für die Breisgauer. Sturms zweiter Treffer 14 Sekunden vor Schluss kam zu spät. Bemerkenswert: Der EHC Freiburg trat mit nur fünf Verteidigern an.

EC Kassel Huskies – Blue Devils Weiden 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Die Kassel Huskies verteidigten am 6. Spieltag ihre Tabellenführung souverän. Gegen die dezimierten Blue Devils Weiden setzten sie sich mit 5:2 durch. Andrew Bodnarchuk, Michael Bartuli, Jake Weidner und doppelt Hunter Garlent trugen sich in die Torschützenliste ein. Weidens Topscorer Tyler Ward zeigte einmal mehr seine Klasse und traf ebenfalls zweimal, doch am Ende blieb es bei einem klaren Sieg für die Nordhessen.

Eisbären Regensburg – Düsseldorfer EG 1:2 n.V. (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Ein intensives Spiel in Regensburg fand erst in der Verlängerung seinen Sieger. Nach zwei torlosen Dritteln brach Constantin Ontl in Überzahl den Bann für die Eisbären, doch die Freude währte nur 18 Sekunden – Max Balinson glich umgehend für die DEG aus. In der Overtime sorgte Ture Linden schließlich für den umjubelten 2:1-Siegtreffer der Düsseldorfer.

Lausitzer Füchse – ESV Kaufbeuren 4:3 n.P. (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Die Lausitzer Füchse haben nach Penaltyschießen gegen den ESV Kaufbeuren gewonnen. Die Gäste lagen zweimal in Front (Alec Zawatsky und Henri Kanninen), doch Theodore und Jahnke hielten Weißwasser jeweils im Spiel. Im Schlussdrittel legte D’Aoust vor, ehe Oswald für Kaufbeuren erneut ausglich. Da die Overtime torlos blieb, musste das Penaltyschießen entscheiden – dort avancierte Eric Hjorth mit dem einzigen Treffer zum Matchwinner.

Starbulls Rosenheim – Eispiraten Crimmitschau 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Effizienz schlägt Quantität: Trotz eines klaren Schussverhältnisses von 32:17 unterlagen die Starbulls Rosenheim den Eispiraten Crimmitschau mit 1:2. Luigi Calce brachte die Gastgeber zunächst in Führung, doch Louis Brune drehte mit einem Doppelpack die Partie und sicherte den Westsachsen drei Punkte.

Ravensburg Towerstars – Krefeld Pinguine 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)

Ein Debakel erlebten die Towerstars vor heimischer Kulisse gegen die Krefeld Pinguine. Zwar brachte Fabio Sarto die Ravensburger früh in Führung, doch danach spielten nur noch die Gäste. Santos und Gogulla drehten das Spiel bereits im ersten Drittel, im zweiten Abschnitt legten Müller, Weiß und Zengerle nach. Mit weiteren Treffern von Newton und erneut Zengerle stand am Ende ein deutliches 1:7 auf der Anzeigetafel – die zweite Klatsche dieser Saison für Ravensburg nach dem 1:8 zum Auftakt in Landshut.