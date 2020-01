Lesedauer: ca. 1 Minute

​Trotz weiteren Verletzten haben die Löwen Frankfurt ihr Wochenende erfolgreich bestreiten können. Im Doppel-Duell gegen die Bayreuth Tigers (am Freitag in Frankfurt, am Sonntag in Bayreuth) holten die Löwen dabei fünf Punkte und trotzten damit den neuerlichen Ausfällen in Person von Carter Proft, Tom Schmitz und Alex Roach, die damit durch sieben verletzungsbedingte Ausfälle und drei Ausfälle durch die U20-WM bedingt wegstecken mussten.

14 Frankfurter Feldspieler sorgten also beim Heimspiel am Freitag für einen 3:1-Sieg, am Sonntag hieß es 3:2 nach Verlängerung am Roten Main. Während Jimmy Hertel am Freitag lediglich einen Treffer hinnehmen musste, kassierte Patrick Klein derer zwei – beide Löwen-Torhüter liefern sich aktuell ein Rennen um den Startplatz im Löwen-Tor, wissen doch beide mit ansprechenden Leistungen auf sich aufmerksam zu machen, wodurch die Trainer an jedem Spieltag vor die Qual der Wahl gestellt werden. Wenngleich sogar drei Punkte am Sonntag möglich gewesen wären, zeigte sich Sportdirektor Franz Fritzmeier rundum zufrieden: „Ein insgesamt starkes Wochenende mit über weiten Strecken disziplinierten Auftritten liegt hinter uns. Wir haben einfach und schlau gespielt, was natürlich im Anbetracht unseres dezimierten Kaders in beiden Spielen umso wichtiger ist. Sechs Punkte wären verdient gewesen, aber auch mit fünf Punkten können wir sehr gut leben.“ Das veranlasst Fritzmeier nicht umsonst zu einem direkt an das sportliche Personal adressierten Lob: „Großes Kompliment an Mannschaft und Trainer von meiner Seite daher, das war ein ganz starkes Wochenende.“