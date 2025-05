Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Kassel Huskies verlängern mit Stürmer Jake Weidner und Verteidiger Andrew Bodnarchuk.

Jake Weidner spielte vor seinem Wechsel nach Deutschland für die Cornell University in der US-amerikanischen NCAA. Dort wurde er in der Saison 2016/2017 als Kapitän seines Teams zum defensivstärksten Stürmer der Liga ausgezeichnet. Ab 2017 lief der 32-jährige Stürmer für die Iserlohn Roosters in der DEL auf. 2021 folgte der Wechsel nach Kassel. Für den Kapitän der vergangenen beiden Huskies-Jahrgänge geht es somit in die fünfte Spielzeit als Schlittenhund. In 209 Einsätzen erzielte der Zwei-Wege-Center 66 Tore und bereitete 89 weitere vor (155 Punkte).

Andrew Bodnarchuk geht mit den Huskies in seine dritte Saison. Der NHL-erfahrene Verteidiger spielte vor seinem Wechsel nach Europa in seiner kanadischen Heimat in der QMJHL und wurde von den Boston Bruins gedraftet. Insgesamt 10 Jahre spielte er in USamerikanischen NHL-Organisationen. Mit den Manchester Monarchs gewann Bodnarchuk 2015 die Calder Trophy in der AHL. Mit der Erfahrung aus 694 AHL- und 42 NHL-Spielen wechselte Bodnarchuk 2018 zum EHC München. Nach insgesamt 242 DEL-Einsätzen für München und Nürnberg wechselte Bodnarchuk im Sommer 2023 nach Kassel. In 111 Einsätzen erzielte er 34 Punkte (6 Tore). Seit dem vergangenen Jahr besitzt der 36-Jährige die deutsche Staatsbürgerschaft.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Mit Jake und Andrew konnten wir zwei wichtige Führungsspieler weiter an die Huskies binden. Jake ist nicht ohne Grund seit zwei Jahren unser Kapitän. Er ist bei den Mitspielern hoch angesehen und führt seine jungen Kollegen und das Team. Seine Qualitäten am Bullypunkt und sein Zwei-Wege-Spiel sind im Ligavergleich von großer Qualität. Andrew ist als kampfstarker Allrounder ein wichtiger Teil unseres Spielsystems. Das Team profitiert von seiner großen Erfahrung und professionellen Arbeitseinstellung. Andrew übernimmt Verantwortung und ist ein wichtiges Vorbild für unsere jungen Spieler.“



