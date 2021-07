Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Löwen Frankfurt haben Dylan Wruck unter Vertrag genommen, der in den vergangenen beiden Saison Topscorer der Heilbronner Falken war.

Wruck (28) kommt von den Heilbronner Falken mit der Empfehlung als „DEL2-Spielers des Jahres“ der Saison 2019/20 (24 Tore sowie 64 Assists) und einer erneut starken Hauptrunden-Platzierung in der abgelaufenen Spielzeit 2020/21, die er unter den besten fünf Scorern (23 Toren und 55 Assists) der Liga abschloss. Wrucks Karriere begann 2009 in der Western Hockey League bei den Edmonton Oil Kings, für die er in 293 Spielen 281 Scorerpunkte erzielte, 2011/12 mit seinem Team die Meisterschaft errang und in der Folgesaison mit der Trophäe für den sportlich fairsten Spieler ausgezeichnet wurde. Ab 2014 spielte Wruck in der DEL für die Iserlohn Roosters, Kölner Haie und Straubing Tigers – in 198 Spielen konnte er 87 Punkte erzielen –, ehe der Linksschütze 2019/20 zu den Heilbronner Falken in die DEL2 wechselte, um dort zu einem der gefährlichsten Angreifer in der zweithöchsten deutschen Spielklasse zu avancieren.

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit Dylan Wruck, den in den letzten beiden Saisons insgesamt besten Scorer der DEL2 zu verpflichten. Dylan wird mit seinem starken Scoring-Touch und seiner hohen Qualität im Powerplay ein wichtiger Faktor für den Erfolg unserer Mannschaft in der nächsten Spielzeit sein.“

Der in Saskatoon, Saskatchewan, geborene Linksschütze besitzt neben der Staatbürgerschaft seines Geburtslandes auch die deutsche Staatsangehörigkeit und fällt daher nicht unter das Kontingent für Importspieler.