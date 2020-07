Lesedauer: ca. 1 Minute

Seit mehr als 25 Jahren ist Rüdiger Storch mi"lerweile bekannt als Stadionsprecher der Löwen Frankfurt – und bekleidet diese Funk(on als Ehrenamt. Der bald 60-Jährige Südhesse ist vor allem dem Frankfurter Eishockey-Fan für seinen Einsatz mit Leib und Seele bekannt, agiert dabei auch gerne mal provokant und nimmt entsprechend kein Bla" gegenüber dem Gegner vor den Mund.

Man könnte den Eindruck gewinnen, „Rüdiger“ sei sich für nichts zu schade: In seiner achten Saison als Stadionsprecher ließ sich Storch Anfang des Jahres 2000 als eben solcher verkleidet vom Frankfurter Hallendach aufs Eis abseilen – sein Frankfurter Kultstatus war geboren. Im Rahmen seines Amtes ist Storch der entscheidende Mann, wenn es darum geht, die Mannschaft mit den Fans aufs Eis zu holen und Durchsagen während des Spiels zu machen. Was jedoch alles hinter dem Ehrenamt Stadionsprecher steckt, welches Volumen und welche Grenzen und Gefahren ein solch öffentlichkeitswirksamer Job dabei mit sich bringt und wie Storch überhaupt dazu kam, Stadionsprecher am Frankfurter Ratsweg zu werden, thematisieren wir unter anderem Hockeyweb-Livestream am Sonntagabend. Aber auch die Person hinter dem Stadionsprecher wird dabei nicht zu kurz kommen!

Wir blicken daher mit Rüdiger Storch in erster Linie auf sein Ehrenamt, welchen Zeitumfang dieses mit sich bringt und sprechen natürlich auch über seinen Blick auf die veröffentlichten Hygienekonzepte zur neuen Saison. Wir sind auf Eure Fragen zum Ehrenamt Stadionsprecher und der Person Rüdiger Storch gespannt – mehr dazu am Sonntagabend, 19.00 Uhr, auf unserem Instagram-Account!

