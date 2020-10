Lesedauer: ca. 1 Minute

Jetzt kann es endlich so richtig losgehen! Nachdem heute die letzten Spieler des EV Landshut ihre Quarantäne-Maßnahmen beendet haben, kann EVL-Cheftrainer Leif Carlsson zusammen mit Co- Trainer Ales Jirik am Vormittag erstmals seinen kompletten Kader zum gemeinsamen Training begrüßen. Damit geht die Saisonvorbereitung des EVL auf heimischem Eis nun so richtig in die Vollen.

Und die Zeit drängt! Bereits am Freitag (20 Uhr/Eisstadion Deggendorf) wartet mit dem Niederbayern-Duell beim Oberligisten Deggendorfer SC die erste Proberunde der neuen Saison.

Neben dem Derby der Erzrivalen bei den Starbulls Rosenheim am Sonntag, den 25. Oktober (17 Uhr/ROFA-Stadion), sind noch zwei weitere Testspiele terminiert worden.

Am Dienstag, den 27. Oktober (20 Uhr/Eis-Arena Passau) sind die Rot-Weißen bei Oberliga-Aufsteiger EHF Passau Black Hawks zu Gast. Die Generalprobe vor dem Saisonstart am 6. November bei den Eispiraten Crimmitschau steigt schließlich am Sonntag, den 1. November (17 Uhr/weeArena) bei Ligakonkurrent Tölzer Löwen.

Die Vorbereitungsspiele des EV Landshut in der Saison 2020/21 in der Übersicht:

Freitag, 16. Oktober 2020, 20 Uhr: Deggendorfer SC – EV Landshut

Sonntag, 25. Oktober 2020, 17 Uhr: Starbulls Rosenheim – EV Landshut

Dienstag, 27. Oktober 2020, 20 Uhr: EHF Passau Black Hawks – EV Landshut

Sonntag, 1. November 2020, 17 Uhr: Tölzer Löwen – EV Landshut