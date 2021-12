Lesedauer: ca. 2 Minuten

Der ESV Kaufbeuren trat sein erstes Heimspiel vor leeren Rängen mit einem Derbysieg gegen den EV Landshut im Rücken an. Doch auch die Kassel Huskies kamen mit viel Selbstvertrauen ins Allgäu. Die Männer von Tim Kehler holten aus den letzten fünf Spielen satte 12 Punkte. Die Nordhessen hielten an ihrer guten Form fest und feierten einen 7:3-Sieg.

Die Partie begann aus Sicht der Joker nicht gerade optimal, da John Lammers nach 14 Sekunden bereits auf die Strafbank geschickt wurde. In dem darauffolgenden Powerplay zeigte Topscorer Jamie MacQueen früh seine Klasse und hämmerte einen One-Timer an die Querlatte. In der Folge zeigten die Gastgeber eine disziplinierte Defensivleistung und überstanden die Unterzahl unbeschadet. Es lief die vierte Spielminute, als John Lammers die Scheibe an der Bande eroberte und der Puck über Leon van der Linde und Maximilian Hops beim einlaufenden Tyler Spurgeon landete, der mit einem platzierten Schuss die Führung der Hausherren besorgte. Fortan war das Spiel sehr ausgeglichen mit Vorteilen für die Gäste, wobei die besseren Chancen auf Seiten der Rot-Gelben zu verzeichnen waren. Es brach die zwölfte Spielminute an, als Joel Keussen in Puckbesitz ins Kaufbeurer Drittel fuhr und mit einem Sonntagsschuss zum Ausgleich traf. Es blieb auch nach dem Ausgleich bei einem Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor Ende des Drittel durften sich die Joker dann nochmal im Powerplay versuchen. In diesem traf Sami Blomqvist mit einem platzierten Handgelenkschuss zehn Sekunden vor Ende zur erneuten Führung des ESVK. Mit dem Spielstand von 2:1 ging es in die Kabine.

Während die Hausherren im ersten Drittel nicht optimal ins Drittel starteten, änderte sich das im Mittelabschnitt. Simon Schütz begann direkt nach dem Bullygewinn die Scheibe mit einem energischen Lauf in das gegnerische Drittel und legte ab auf John Lammers. Dieser schoss auf den Schoner von Jonas Neffin, welcher nur prallen lassen konnte und den Rebound nutze Simon Schütz zum Tor. Der perfekte Start für die Joker. Doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und drücken auf den Anschluss. Dieses Engagement wurde in der 23. Spielminute belohnt: Die Nordhessen spielten in Überzahl Jamie MacQueen frei und dieser hatte keine Mühe in das leere Tor zu vollenden. Nach einer überstandenen Unterzahl fingen die Gäste an, ihre Klasse auszuspielen und drückten die Joker in ihr eigenes Drittel. In der 34. Minute fiel dann der nicht unverdiente Ausgleich: Lukas Laub brachte die Scheibe vor das Tor, wo Getümmel herrschte. Brett Cameron behielt die Übersicht und bugsierte die Hartgummischeibe über die Linie. Beflügelt von dem Ausgleich hielten die Gäste an ihrer Druckphase fest und konnten kurz drauf durch Hans Detsch erstmals in Führung gehen. Der Ex-Kaufbeurer fälschte einen Schuss von der blauen Linie unhaltbar für Stefan Vajs ab. Tim Kehlers Männer waren in der Folge im Pech, da sie erneut am Torgestänge scheiterten – 3:4 zur zweiten Pause.

Das dritte Drittel begann mit aufopferungsvoll kämpfenden Jokern, die jedoch immer wieder an Jonas Neffin im Tor der Nordhessen scheiterten. In der 53. Spielminute fand wohl die Schlüsselszene im letzten Spielabschnitt statt. Markus Lillich verpasse knapp den Nachschuss vor dem leeren Tor und im Gegenzug war es Lukas Laub, welcher Stefan Vajs verlud und die Führung der Hessen ausbaute. Drei Minuten später fing Jamie MacQueen einen Pass ab, spielte auf den freistehenden Mitch Wahl und dieser sorgte für die Vorentscheidung im Spiel. Kurz vor Ende setzte Tray Tuomie nochmal alles eine Karte und zog Stefan Vajs zu Gunsten des sechsten Feldspielers. Die Joker bissen sich aber an Jonas Neffin die Zähne aus und so konnte Oliver Granz noch zum 3:7 einnetzen.