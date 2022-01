Lesedauer: ca. 2 Minuten

Der ESV Kaufbeuren zog vor dem Spiel erstmalig in dieser Saison personelle Konsequenzen und reagierte auf die sieben Niederlagen in Folge in der DEL2. Sören Sturm wurde vom Spiel- und Trainingsbetrieb freigestellt und auch Branden Gracels Vertrag wurde aufgelöst. Anders ist die Situation bei den Gästen: Sie holten acht Punkte aus den letzten fünf Spielen, was einen Platz im Mittelfeld der Tabelle bedeutet. Die Hausherren kassierten die achte Niederlage in Folge, da sie sich den Heilbronner Falken mit 3:2 geschlagen geben musste.

Das Team von Tray Tuomie hatte den besseren Start in die Partie und konnte die ersten Akzente vor Ilya Andryukhov setzen. Doch auch eine Überzahlsituation nach Strafe gegen Justin Kirsch brachte keinen Treffer ein. In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten. Als Phillip Krauss in der zwölften Spielminute wegen eines hohen Stockes auf die Strafbank musste, durften dann auch die Gäste erstmals in Überzahl agieren. Diese waren erfolgreicher als ihre Kontrahenten: Jeremy Williams konnte die erste Führung des Abends erzielen. Der Kanadier traf mit einem platzierten Schuss in den Winkel. Auch in der Folge waren die Gäste tonangebend und erspielten sich die besseren Möglichkeiten auf den nächsten Treffer. Die Hausherren kämpften sich zurück in die Partie, ein Tor blieb ihnen jedoch verwehrt.

Kaufbeuren war auch zu Beginn des zweiten Spielabschnittes die Mannschaft mit den höheren Spielanteilen. Es fehlte jedoch die Genauigkeit im entscheidenden Pass oder Abschluss. Jason Morgans Mannschaft arbeitete sich in den Folgeminuten zurück ins Spiel. In der 25. Spielminute waren es dann aber die bayerischen Schwaben, welche das Spiel ausglichen: Sami Blomqvist fand den einlaufenden Joey Lewis am langen Pfosten und dieser musste nur noch den Schläger in den harten Pass halten – der erste Treffer des Abends für die Hausherren. Die Heilbronner waren direkt bemüht, das Spiel wieder auf ihre Seite zu ziehen und zwangen die Joker zum Ziehen einer Strafzeit. Während man in der ersten Überzahlsituation noch erfolgreich war, hielt der Defensivverbund der Rot-Gelben diesmal. Fortan entwickelte sich ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste Möglichkeit hatte in dieser Phase Simon Thiel, als er nach einem schön ausgespielten Konter an der Latte scheiterte. Kurz darauf traf dann Karl Fabricius nur den Pfosten, nachdem die Joker die Scheibe nicht konsequent klären konnten. Mit einem Gleichstand von 1:1 ging es dann in die Drittelpause.

Kurz nach Beginn des letzten Drittels konnten die Gäste dann aber den nicht unverdienten Treffer bejubeln. Julian Lautenschlager setzte sich in der 43. Spielminute gegen die halbe Kaufbeurer Hintermannschaft durch und krönte sein Solo mit einem platzierten Abschluss. Keine Minute später schlugen die Männer von Jason Morgan erneut zu: Justin Krisch scheiterte mit seinem Schuss noch am Schoner von Stefan Vajs, doch der Nachschuss von Stefan Della Rovere fand seinen Weg hinter die Torlinie. Tray Tuomies Team war nach den beiden schnellen Gegentreffern defensiv völlig von der Rolle und es war Stefan Vajs zu verdanken, dass die Männer aus Baden-Württemberg nicht erneut jubeln durften. Eine Reihenumstellung auf Seiten der bayerischen Schwaben brachte das Team wieder besser in die Partie. Es fehlte in dieser Phase jedoch teilweise auch das Quäntchen Glück und so war meistens ein Bein oder Ilya Andryukhov im Weg. Dies änderte sich in der 52. Spielminute, als John Lammers am schnellsten reagierte vor dem Tor und den Anschlusstreffer für seine Farben erzielte. Die Joker drückten in der Folge auf den Ausgleich, ließen jedoch einige Topmöglichkeiten ungenutzt. Die Offensive der Falken fand zum Ende des Spiels kaum noch statt. Kaufbeuren versuchte am Ende nochmal alles, um das Spiel zu drehen, doch auch die Herausnahme von Stefan Vajs zu Gunsten eines sechsten Feldspielers konnte die achte Niederlage in Folge auch nicht mehr verhindern.