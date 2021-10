Lesedauer: ca. 2 Minuten

Der ESV Kaufbeuren ging mit viel Selbstvertrauen in den DEL2-Spieltag, nachdem die letzten vier Spiele siegreich gestaltet werden konnten. Aber auch die Heilbronner Falken reisten mit einem Sieg gegen den EV Landshut in die Wertachstadt. Die Hausherren behielten am Ende vor 1718 Zuschauern die Oberhand und siegten mit 4:3 nach Penaltyschießen.

Die Falken starteten mit Schwung in die Partie und konnten sich gegen nervös wirkende Joker früh gefährlich vor dem Tor von Stefan Vajs präsentieren. Diese Überlegenheit konnte das Team von Jason Morgan dann in der zweiten Spielminute nutzen: Fabian Koziol verlor im Spielaufbau die Scheibe an Jeremy Williams. Dieser passte den Puck auf Jud Blackwater und dieser wiederum konnte nach einem Doppelpass mit Stefan Della Rovere die Hartgummischeibe im Tor unterbringen. Doch die Joker antworteten direkt im Gegenzug. Sören Sturm fand den Schläger von Yannik Burkhardt vor dem Tor, dieser fälschte die Scheibe ab und die landete in einer Bogenlampe hinter Florian Mnich. Es war das erste DEL2-Tor für den Angreifer der Joker. In der Folge gab es dann Chancen auf beiden Seiten. Die bayerischen Schwaben brachten sich mit einigen Unkonzentriertheiten in der eigenen Defensive immer wieder in Schwierigkeiten. In der 18. Minute ging das Schiedsrichtergespann plötzlich vom Eis, um den Videobeweis anzufordern, um eine nicht angezeigte, eventuelle Strafe nachträglich zu kontrollieren. Nach Betrachtung der Bilder stellen die Unparteiischen Max Oswald wegen hohen Stocks vom Eis. Die Gäste konnten diese Strafzeit nutzen und trafen in Person von Alex Lambacher zur erneuten Führung. Kurz vor Pausenende gab es dann einen nicht geahndeten Check von Stefan Della Rovere an Jan Pavlu. Begleitet von einem Pfeifkonzert verließen die Unparteiischen und die Mannschaften das Eis.

Die Gäste kamen wieder besser aus der Kabine und konnten sich erneut mehrmals gefährlich vor dem Tor der Hausherren präsentieren. Doch die Joker konnten mit einem Konter eine Strafe gegen die Heilbronner Falken provozieren. Hier konnte die erste Formation um John Lammers und Tyler Spurgeon zuschlagen: Sören Sturm schoss in der 25. Spielminute von der blauen Linie an den Schoner von Florian Mnich, dort klaute sich Tyler Spurgeon die Scheibe und umkurvte den Schlussmann der Neckarstädter zum Ausgleich. Das Tor wirkte wie eine Befreiung für die Mannschaft von Tray Tuomie und diese wirkte nun wacher und konzentrierter in ihren Aktionen. In der Folge war das Spiel ziemlich zerfahren und beiden Mannschaften fehlten die klaren Tormöglichkeiten. Dies änderte sich in Minute 36. Jeremy Williams schoss freistehend vom Bullykreis und traf durch die Beine von Stefan Vajs, dem die Sicht verstellt war. Die Hausherren zeigten jedoch wieder direkt im Gegenzug Moral und glichen durch Tyler Spurgeon aus. John Lammers ließ die Scheibe für seinen kongenialen Partner liegen und dieser traf trocken in den Winkel – 3:3.

Auch zu Beginn des letzten Abschnittes waren es die Männer von Jason Morgan, welche besser aus der Kabine kamen. Doch die Joker wehrten sich und versuchten in der Folge mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Der Rest des Drittels ist schnell erzählt. Beide Teams wollten den Fehler vermeiden und so gab es kaum nennenswerte Torchancen.

Die Overtime war auch weiterhin nichts für schwache Nerven. Beide Mannschaften mussten immer wieder in Unterzahl agieren und so standen immer wieder die Torhüter im Mittelpunkt. Im folgenden Penaltyschießen sicherten die Tore von John Lammers und Tyler Spurgeon den Jokern den Zusatzpunkt.