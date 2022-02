Lesedauer: ca. 3 Minuten

Eishockey zur besten Spielzeit stand in der erdgas-schwaben-Arena am Samstagabend an – Der ESV Kaufbeuren mit Thomas Höneckl, dem Neuzugang im Kaufbeurer Tor, trat in der DEL2 gegen die Kassel Huskies an. Für beide Teams ging es um wichtige Punkte im Kampf um die bestmöglichen Playoff-Plätze. Die Joker gewannen vor 1330 Zuschauern mit 7:1.

Die Joker starteten mit viel Schwung in die Partie und erspielten sich gute Möglichkeiten. So scheiterten in den ersten beiden Minuten John Lammers sowie Phillip Krauss freistehend vor Gerald Kuhn. Doch nach drei Minuten explodierte die Stimmung erstmals in der erdgas-schwaben-Arena. Der ESV Kaufbeuren erzielte durch Florian Thomas den ersten Treffer des Abends. Die Schiedsrichter konsolidierten zur Überprüfung den Videobeweis, konnten jedoch keine Regelwidrigkeit feststellen. Die bayerischen Schwaben waren auch in der Folge das bessere Team und drückten auf das nächste Tor. Mit dem aggressiven Forechecking der Joker hatten die Gäste ihre Probleme. Hieraus resultierte auch das nächste Tor des Abends: Nach einer Puckeroberung im Angriffsdrittel traf Markus Lillich in der 15. Spielminute mit einer satten Direktabnahme. Das Team von Tray Tuomie blieb die tonangebende Mannschaft und die Huskies konnten nur mit Kontern für Gefahr sorgen. Ein Ausrufezeichen setzte Brett Cameron mit einem unfairen Check gegen Tobias Echtler in Minute 19. Die Joker antworteten darauf aber eiskalt und erzielten durch einen platzierten Schuss von Mikko Lehtonen den nächsten Treffer. Die Kassel Huskies zeigten sich unbeeindruckt und erzielten mit ihrem nächsten Angriff das erste Tor. Das Schiedsrichtergespann um Bastian Haupt pfiff diese Szene jedoch zu früh ab und entschied auf dem Eis auch auf „kein Tor“. Der anschließende Videobeweis bestätigte diese Entscheidung. Mit dem Spielstand von 3:0 ging es dann auch in die erste Pause.

Mit viel Tempo und Elan starteten die Wertachstädter auch in den nächsten Spielabschnitt. Die Gäste antworteten darauf nur mit der nächsten unfairen Aktion. Denis Shevyrin checkte Max Oswald per Cross-Check in die Bande und die Schiedsrichter entschieden folgerichtig auf eine große Strafe. Das Überzahlspiel der Hausherren wirkte hierbei deutlich verbessert zu den letzten Wochen und man konnte sich einige Chancen erspielen. Die Gäste verteidigten jedoch konsequent und mussten dann in einem Konter, nachdem man selbst auf das Unterzahltor spielte, das Gegentor hinnehmen. Tyler Spurgeon traf in der 27. Spielminute nach Vorlage von John Lammers. Aus dem direkten Gegenzug resultierte dann die erste Strafzeit gegen die Joker. Das Team von Tray Tuomie präsentierte jedoch eine geschlossene Defensivleistung und überstand die Unterzahl schadlos. Man merkte den angereisten Nordhessen den Frust immer mehr an und so musste man zur Spielmitte erneut in Unterzahl agieren. Diesmal blieben die Hausherren jedoch erfolglos. Es gab ein Spiel mit vielen Strafzeiten auf beiden Seiten und so musste als nächstes ein Spieler des ESV Kaufbeuren in die Kühlbox. Auch diesmal behielten die Gastgeber die Oberhand, ehe es erneut Strafzeiten gab und von jeder Mannschaft jemand auf die Strafbank musste. Die Joker dominierten auch dieses Drittel und so ging es verdient mit 4:0 in die zweite Pause.

Der letzte Abschnitt begann, wie der vergangene aufgehört hatte. Nach einem Stockschlag von Johannes Krauss durften die Gäste erneut in Überzahl agieren. Kassels Torhüter Gerald Kuhn verließ 18 Minuten vor Ende bereits das Tor doch eine Strafzeit gegen Jamie MacQueen verhinderte die doppelte Überzahl. Doch in Gleichzahl erzielte das Team aus Nordhessen seinen ersten Treffer des Abends. Stephan Tramm traf mit einem platzierten Schuss über die Schulter von Thomas Höneckl. Direkt nachdem beide Mannschaften wieder in Gleichzahl gespielt hatten, musste mit Florian Thomas erneut ein Joker in die Kühlbox. Erneut zog Trainer Tim Kehler den Torhüter und ging früh vor der Schlusssirene All-In. Doch die Joker zeigten abermals eine solide Defensivleistung und ließen keinen Gegentreffer zu. Als die Gäste es erstmals in diesem Spiel schafften, das Zepter auf ihre Seite zu ziehen, musste Hans Detsch wegen eines Bandenchecks auf die Strafbank. Den Nordhessen brannten jetzt die Nerven durch und nachdem Oliver Granz gegen den auf dem Boden liegenden John Lammers nachgeschlagen hatte, durften die Joker über 90 Sekunden in doppelter Überzahl agieren. Dies nutzen die Schützlinge von Tray Tuomie auch eiskalt: Mikko Lehtonen mit einem harten Pass durch den Slot, wo Tyler Spurgeon nur noch einschieben musste. Mit dem zweiten Saisontreffer von David Diebolder kannte auch der Jubel in der erdgas-schwaben-Arena keine Grenzen mehr. Kurz vor Ende brannten dann auch Joel Broda die Nerven durch: Er foulte Max Oswald unfair und wanderte auf die Strafbank. Der Gefoulte rächte sich bei den Huskies, indem er den siebten Treffer des Abends erzielte. Die Hausherren zeigten ein tolles Heimspiel und gewannen am Ende verdient mit 7:1