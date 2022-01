Lesedauer: ca. 3 Minuten

Der ESV Kaufbeuren, der aktuell seit acht Spielen in der DEL2 auf einen Sieg wartet, wollte diese Serie endlich brechen. Die Möglichkeit hierzu hatten sie im Derby gegen die Tölzer Löwen. Beide Teams befinden sich noch im Kampf um die Playoff-Ränge und so waren die drei Punkte für beide Teams wichtig. Bei den Gästen feierte Neuzugang Pascal Aquin sein Debut. Die bayerischen Schwaben fuhren nach acht Niederlagen in Folge zwei Punkte ein und gewannen mit 3:2 nach Verlängerung.

Die Joker erwischten den besseren Start in das Derby und konnten sich früh gefährlich vor Jimmy Hertel zeigen. Doch auch die Gäste zwangen mit ihren wenigen, aber dafür hochkarätigen Chancen Stefan Vajs früh zum Zeigen seiner Klasse. In der Folge entwickelte sich ein schnelles Spiel, wobei die großen Tormöglichkeiten ausblieben. Beide Teams wiesen in dieser Phase eine gute defensive Ordnung auf und so taten sich die Angriffsformationen schwer in die gefährlichen Zonen zu kommen. Die wohl beste Möglichkeit hatte in dieser Phase Joey Lewis: Er verfehlte jedoch das Tor, nachdem er schön freigespielt wurde. Die bayerischen Schwaben waren die aktivere Mannschaft und dominierten das Geschehen. Das Team von Tray Tuomie schaffte es jedoch nicht diesen Aufwand in Zählbares umzuwandeln. Es fehlte die Präzision im Abschluss und so war es zumeist Jimmy Hertel oder das Torgestänge, welches für die Löwen klärte. Dies änderte sich in der 18. Spielminute: Tyler Spurgeon passte auf Höhe der Grundlinie auf den hinter ihm stehenden Markus Schweiger und dieser überwand den Schlussmann der Oberbayern mit einem Direktschuss in den Winkel. Joey Lewis verpasste keine Minute später die Chance auf den Ausbau der Führung. Mit einer knappen Führung für die Heimmannschaft ging es dann in die Pause.

Tray Tuomies Männer blieben auch zu Beginn des zweiten Abschnitts die aktivere Mannschaft. Die Tölzer Löwen schafften es kaum vor das Tor von Stefan Vajs und waren hauptsächlich durch Konter gefährlich. Ein abgefälschter Schuss von Lubor Dibelka stellte die beste Chance der Gäste in den ersten fünf Minuten dar. Im direkten Gegenzug traf Alexander Thiel nur die Latte und verpasste so die Erhöhung der Führung für seine Farben. Kurz darauf gab es dann die erste Strafzeit des Spieles. Tobias Echtler musste wegen Haltens in die Kühlbox. Hier ließen die Oberbayern aufblitzen, warum sie eines der besten Überzahlteams der Liga sind. Die Hausherren zeigten sich jedoch unbeeindruckt und verteidigten konsequent und überstanden so die Unterzahl schadlos. Das Heimteam schaffte es auch in der Folge nicht, seine guten Möglichkeiten zu nutzen und dies wird meistens bestraft. In Minute 33 traf dann Lubor Dibelka nach Vorlage von Thomas Brandl per Direktschuss zum Ausgleich. Es fehlte auch teilweise einfach das Glück im Angriffsspiel der Joker: So stand der erneuten Führung nach einem abgefälschten Schuss abermals das Torgestänge im Weg. Hinzu kamen noch individuelle Fehler wie ein inkorrekt ausgeführter Wechsel rund zwei Minuten vor Drittelende. Die Unterzahl der bayerischen Schwaben funktionierte jedoch und so blieb es beim Gleichstand. Dies änderte sich jedoch knappe 30 Sekunden vor Ende des Mittelabschnittes: Tobias Echtler verlor den Helm und musste so umgehend vom Eis, was er auch tat. Diese kurze Unterzahl und Unsortiertheit nutzen die Gäste durch Cam Spiro und gingen so erstmals in Führung.

Im letzten Drittel war das Bild ein anderes. Motiviert vom Führungstreffer waren es diesmal die Gäste, die mit mehr Schwung aus der Kabine kamen. Doch die Hausherren kämpften sich zurück in die Partie und konnten in der 47. Spielminute durch John Lammers ausgleichen. Der Topscorer der Joker traf per One-Timer, nachdem er von seinen Teamkollegen freigespielt wurde. Im direkten Gegenzug schafften es die Gäste immerhin, die Joker zum Ziehen einer Strafzeit zu zwingen. Tobias Echtler musste nach einem Stockschlag vom Eis. Das Team aus Kaufbeuren behielt aber auch bei der dritten Unterzahl die Oberhand und ließ keinen weiteren Treffer zu. Die Joker kamen durch das Tor wieder besser in das Spiel und so gab es fortan Möglichkeiten auf beiden Seiten. Bis zum Ende blieben die Torhüter die Sieger und so ging es mit einem Spielstand von 2:2 in die Verlängerung.

In Overtime hatten die Gäste die beste Möglichkeit. Der Pfosten, welcher während der regulären Spielzeit die Führung der Hausherren verhinderte, rettete diesmal. Im direkten Gegenzug war es dann Tyler Spurgeon, der den verdienten Extrapunkt für die Joker sicherte.