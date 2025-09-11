Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL2-Vorschau 2025/26: Lausitzer Füchse

11.09.2025, 09:38 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Am 19. September startet die DEL2 in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Lausitzer Füchse.

Die Lausitzer Füchse sind ein Urgestein der DEL2 und schafften in der Vorsaison bequem den Klassenerhalt und scheiterten nur knapp in den Pre-Playoffs gegen die Wölfe aus Freiburg. Auch wenn es somit sportlich recht gut lief, gab es einige Unruhe am Standort. Hintergrund waren die Kosten für den Einbau der Flexbande und der neuen LED-Beleuchtung. Diese waren jahrelang aufgeschoben worden, ohne dass man eine Einigung mit der Stadt Weißwasser erreichen konnte. Diese erzielte man erst praktisch in letzter Minute zum Saisonende, verbunden mit einer erfolgreichen Crowdfunding-Aktion.

Cheftrainer Christoph Kreutzer bestreitet seine zweite Spielzeit in der Lausitz. Gemeinsam mit Sportchef Jens Baxmann musste er das Team aufgrund zahlreicher Abgänge komplett umbauen.

Die langjährige erfolgreiche Kooperation mit den Eisbären Berlin wurde verlängert und geht in das zehnte Jahr.

Tor:

Die geringsten Veränderungen gab es auf der Torwartposition. Mit Anthony Morrone konnte man einen der besten Goalies der Liga im Fuchsbau halten. Ihm stehen mit Lennart Neiße (Förderlizenz der Berliner Eisbären) und Pascal Seidel (zuletzt Backup in Rosenheim) zwei aussichtsreiche junge Spieler zur Seite. Lennart Neiße konnte bereits im Vorbereitungsspiel beim polnischen Erstligisten Zagłębie Sosnowiec seine DEL2-Tauglichkeit unter Beweis stellen.

Verteidigung:

Den größten Umbruch gab es in der Defensive, die fast komplett neu aufgebaut werden musste, nachdem mit Jérémy Beaudry (geht nach Bordeaux), Sebastian Zauner (Zell am See), Toni Ritter (Stuttgart), Nils Elten (Iserlohn) und Dylan Plouffe (Rosenheim) wichtige Stützen der Mannschaft von Bord gingen. Neuzugänge sind der Schwede Eric Hjorth (zuletzt Ritten/Alps Hockey League), Kyle Havlena (Trois-Rivières-ECHL), Simon Stowasser und Tim Heyter (beide aus Selb). Hinzu kommen mit Moritz Kretzschmar und Norwin Panocha zwei Förderlizenzspieler aus Berlin. Im Fuchsbau geblieben sind die beiden U-24 Spieler Tim Sezemsky und Marlon Braun.

Sturm:

Im Sturm tat vor allem der Abgang von Top-Scorer Roope Mäkitalo weh, der nun für Krefeld spielt. Auch Spieler wie Lewis Zerter-Gossage und Jordan Taupert (beide Rosenheim) sowie Dominik Grafenthin (Lindau) sind Verluste, die kompensiert werden müssen. Das soll vor allem der Kanadier Alexis D´Aoust leisten, der zuletzt in Manchester in der britischen Elite Ice Hockey League die Schlittschuhe schnürte und bereits vor drei Jahren in Crimmitschau die DEL2 kennen lernte. In der letzten Saison konnte er für Manchester in 54 Spielen immerhin 32 Tore und 36 Assists verbuchen und avancierte damit zum Top-Scorer der britischen Liga. Mit Kapitän Clarke Breitkreuz, Lane Scheidl, Charlie Jahnke, Eric Valentin und Alexander Dosch blieben wichtige Leistungsträger im Kader. Diese werden durch Neuzugänge wie John Broda, Christopher Theodore, Hannu Tripcke sowie die Förderlizenzspieler Maxim Schäfer und Matej Leden verstärkt. Eine weitere Förderlizenz ging an Eric Hördler, der allerdings eher in Berlin zum Einsatz kommen dürfte.

Prognose:

Den Füchsen ist es gelungen, individuelle Klasse anzuheuern. Jetzt liegt es an Cheftrainer Christoph Kreutzer und Co-Trainer André Mücke, daraus eine funktionierende Einheit zu formen. Wie schwer das sein kann, zeigten zum Beispiel die Abstimmungsschwierigkeiten in der Abwehr in den ersten Testspielen. Durch die Umbauarbeiten in der Eisarena Weißwasser wurde zudem der Trainingsbeginn auf dem Eis verzögert, obwohl sich verschiedene Spieler in Tschechien vorbereiteten. Auch das traditionelle Testspiel gegen die Eisbären Berlin musste deshalb dieses Jahr ausfallen. Doch beide Trainer verfügen über genug Erfahrung, um bis zum Saisonstart ein schlagkräftiges Team aufs Eis zu bringen, welches zumindest um die Pre-Playoffs mitspielen dürfte.