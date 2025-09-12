Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL2-Vorschau 2025/26: ESV Kaufbeuren

12.09.2025, 10:04 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Am 19. September startet die DEL2 in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf den ESV Kaufbeuren.

Alles neu in Kaufbeuren - es dürfte einer der DEL2-Standorte mit den meisten Veränderungen sein. Ein neuer Geschäftsführer, ein neuer Sportdirektor, ein neuer Cheftrainer und praktisch gleich noch ein neues Team. Einer der wichtigsten Neuzugänge ist Patrick Reimer, einer der besten deutschen Eishockeyspieler der letzten Jahre. Er ist in die alte Heimat zurückgekehrt, allerdings nicht aufs Eis, sondern als sportlicher Leiter. Neuer Cheftrainer ist Todd Warriner, der von Oberligist Tilburg Trappers kommt.

In der Vorsaison mussten sich die Buron Jokers nach Platz 11 in der Hauptrunde mit den Playdowns begnügen, konnten sich aber in Runde eins gegen Selb den Klassenerhalt sichern. Dieser ist das Minimalziel für die neue Spielzeit, auch wenn die Erwartungen der Fans sicher höher liegen.

Tor:

Hier gab es die wenigsten Veränderungen im Kader. Daniel Fießinger und Rihards Babulis haben ihre Verträge verlängert und sorgen weiter für Stabilität. Hinzu kommt als Backup Clemens Schulz aus dem eigenen Nachwuchs.

Verteidigung:

Mit Fabian Koziol und Jakob Peukert sind lediglich zwei Spieler geblieben. Spektakulärster Neuzugang in der Defensive ist Nico Appendino, der aus Bremerhaven zurück in seine Heimat kommt, obwohl er dem Vernehmen nach auch problemlos Angebote aus der DEL hätte annehmen können. Hinzu kommen mit Bernhard Ebner (DEG) und John Rogl (Landshut) erfahrene Verteidiger. Junge Spieler wie Rio Kaiser aus dem Eisbären Berlin-Nachwuchs, der zuletzt in der Ontario Hockey League für die Peterborough Peter spielte und diese Saison mit Red Bull München-Förderlizenz aufläuft, Paul Mayer aus Heilbronn und Phillip Sinn (ebenfalls Red Bull-Förderlizenz) ergänzen die Defensive und sorgen für eine gute Mischung aus jung und alt.

Sturm:

Mit Max Oswald, Jere Laaksonen und Sami Blomqvist konnte man drei erfahrene und beliebte Spieler am Standort halten. Gleich vier Ausländer-Lizenzen wurden im Angriff vergeben. Die US-Boys Joe Cassetti und Tyson McLellan kommen beide aus der britischen Elite Ice Hockey League und liefen dort für Belfast bzw. Glasgow auf. Mit dem Finnen Henri Kanninen von den Kassel Huskies holte man einen DEL2-erfahrenen Stürmer, der auch schon in Crimmitschau und Bad Nauheim gespielt hat. Der Holländer D´Artagnan Joly von den Tilburg Trappers in der Oberliga Nord kennt das deutsche Eishockey ebenfalls bereits gut. Weitere Neuzugänge sind u.a. Yannik Burghart (Freiburg), Maximilian Hadraschek (Ravensburg), Max Kislinger (Weißwasser) und Alec Zawatsky (Heilbronn). Dazu holte man junge Spieler wie Pavels Nikitins (U20-Kaufbeuren), Florian Reinwald (U20 Ingolstadt) sowie die Förderlizenzspieler Nikolaus Heigl und Philipp Krening vom Kooperationspartner Red Bull München.

Prognose:

Der ESVK hat in der neuen Saison mit Sicherheit die individuelle Qualität und Klasse, um den direkten Einzug in die Playoffs mitzuspielen. Es wird darauf ankommen, wie schnell es Todd Warriner gelingt, aus den vielen neuen Spielern ein schlagkräftiges Team aufs Eis zu bringen.