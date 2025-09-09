Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL2-Vorschau 2025/26: Eispiraten Crimmitschau

9.09.2025, 10:30 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Am 19. September startet die DEL2 in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Eispiraten Crimmitschau.

Die Eispiraten Crimmitschau dürften sich für die neue Saison vor allem mehr Ruhe wünschen. Mehr Ruhe an der Verletzungsfront, mehr Ruhe an der Stadionfront und mehr Ruhe an der Sponsorenfront. Das waren die Hauptprobleme der vergangenen Spielzeit. Da musste Cheftrainer Jussi Tuores lange Zeit das Team immer wieder umbauen und viel improvisieren. Die Insolvenz des Hauptsponsors und die lange währende Diskussion mit der Stadt Crimmitschau um den Mietvertrag für den Sahnpark, sowie die Finanzierung der Flexbande und der neuen LED-Beleuchtung sorgten bis zum Saisonende für viel Unruhe. Immerhin schafften die Eispiraten in der ersten Playdownrunde gegen Regensburg in Spiel sieben den Klassenerhalt.

Tor:

Rückhalt Oleg Shilin hat sich in Richtung Kassel verabschiedet und sollte eigentlich von Nikita Quapp ersetzt werden, der zuletzt bei der Düsseldorfer EG unter Vertrag stand. Doch dieser bekam im Frühsommer ein Angebot von den Carolina Hurricanes und wird dort zunächst im Farmteam in Chicago im Tor stehen. So wurde der Vertrag direkt wieder aufgelöst. Mit Kevin Reich, der von den Hannover Scorpions kommt, konnte man allerdings einen ebenfalls erfahrenen Goalie verpflichten. Ihm steht Christian Schneider zur Seite, der seit 2021 für Crimmitschau unter Vertrag steht.

Verteidigung:

Mit erfahrenen Spielern wie z.B. Gregory Kreutzer, Mario Scalzo, Mirko Sacher, Ole Oleff und Felix Thomas konnten wichtige Aktivposten gehalten werden, die für die notwendige Konstanz sorgen sollen. Hinzu kommt mit dem Kanadier Adam McCormick ein Verteidiger an Bord, der auch offensiv agieren kann und soll.

Sturm:

Den größten Umbruch im Kader gibt es im Angriff. Routinier Tobias Lindberg verließ die Eispiraten in Richtung Landshut, Rihards Marenis zieht es zurück ihn die lettische Heimat. Kapitän Thomas Reichel (nach Ravensburg), Colin Smith (zur DEG) und Scott Feser (nach Rosenheim) werden in der nächsten Saison zwar wieder in Crimmitschau zu sehen sein, dann allerdings in Trikots von DEL2-Konkurrenten. Wichtige Neuverpflichtungen sind Tim McGauley, der aus Norwegen von Stjernen Fredrikstad kommt, sowie Louis Brune (Kassel) und Dylan Wruck, der zuletzt bei den Hannover Scorpions unter Vertrag stand. Dazu blieben bewährte Spieler wie Dominic Walsh, Ladislav Zikmund, Tim Lutz, Vinny Saponari, Denis Shevyrin und der Amerikaner Corey Mackin im Sahnpark.

Prognose:

Wirtschaftlich kommt man mit dem neuen Hauptsponsor, der RUWE Gruppe und dem neuen Mietvertrag etwas Ruhe in den Club, auch wenn der Etat insgesamt kleiner ausfallen dürfte. Wichtigstes Saisonziel sind der Klassenerhalt und das Erreichen der Pre-Playoffs. Am Ende wird es entscheidend sein, wie schnell die Neuzugänge, insbesondere in der Offensive, integriert werden können.