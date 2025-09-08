Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL2-Vorschau 2025/26: Eisbären Regensburg

8.09.2025, 10:56 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Am 19. September startet die DEL2 in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Eisbären Regensburg.

In ihrer nunmehr vierten DEL2-Saison sind die Eisbären Regensburg mittlerweile eine feste Größe in der Liga. Nach der Traumsaison 2023/24 mit der Meisterschaft als Krönung musste man in der letzten Spielzeit kleinere Brötchen backen. Am Ende reichte es in Runde 2 der Playdowns zumindest zum Klassenerhalt. Nachdem Peter Flache den Cheftrainerposten im November 2024 in höchster Abstiegsnot übernommen hatte, konnte er für diese Saison bei der Zusammenstellung des Teams komplett eigene Akzente setzen.

Tor:

Die neue Nummer eins im Tor ist Jonas Neffin, der in den Playdowns der letzten Saison maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt war. Ihm zur Seite stehen mit Red Bull-Förderlizenzspieler Simon Wolf und Konrad Fiedler zwei weitere junge deutsche Goalies.

Verteidigung:

Einer der wichtigsten Neuzugänge ist zweifellos Pascal Zerressen, ehemaliger Nationalspieler mit mehr als 500 Einsätzen in der DEL. Er wird die die Abwehr führen und soll mit weiteren Neuzugängen wie Guillaume Naud (bisher Rouen in Frankreich) und Youngster Marian Bauer hinten für Sicherheit sorgen.

Angriff:

Im Sturm hat man mit Alex Beradinelli (bisher bei Mikkelin Jukurit in der finnischen Liiga) und Bryce Kindopp gleich zwei Kontingentstellen neu vergeben. Kindopp hat in der letzten Saison allerdings nicht gespielt. Er kommt von den Bakersfield Condors, dem Farmteam der Edmonton Oilers und war für die ECHL vorgesehen. Dort wollte er nicht spielen und wurde daraufhin suspendiert. Außerdem konnte man die Top-Reihe mit Corey Trivino, David Morley und Pierre Preto in Regensburg halten.

Prognose:

Ziel für die neue Saison ist zunächst der Klassenerhalt. Sollte das Team schnell zusammenfinden und vom Verletzungspech der letzten Spielzeit verschont bleiben, könnten durchaus auch die Pre-Playoffs oder mehr drin sein. Neben der sportlichen Seite bleibt das Stadion ein großes Thema. Hier soll der neue Hallenanbau, dessen Fertigstellung für 2028 geplant ist, mehr VIP-Plätze sichern, um die Eisbären in ein wirtschaftlich besseres Fahrwasser zu bringen.