Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL2-Vorschau 2025/26: EHC Freiburg

10.09.2025, 09:44 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Am 19. September startet die DEL2 in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf den EHC Freiburg.

In der vergangenen Saison sicherten sich die Wölfe über die Pre-Playoffs den Einzug ins Viertelfinale. Dort scheiterte man gegen Kassel, hatte allerdings wegen vieler verletzter Spieler nur einen Rumpfkader zur Verfügung. Auch in der neuen Saison will man wieder nichts mit dem Abstieg zu tun haben.Wichtig wird es sein, dass Cheftrainer Martin Stloukal mehr Ruhe zum arbeiten hat als seine drei Vorgänger in der Vorsaison.

Tor:

Hier gibt es keine Experimente, mit Patrik Cerveny und Fabian Hegmann bleibt das bewährte Duo der Vorsaison an Bord und wird von Christian Goss aus dem eigenen Nachwuchs ergänzt. Damit ist Konstanz zwischen den Pfosten angesagt.

Verteidigung:

In der Defensive konnte man mit Alexander DeLosRios, Sameli Ventelä, Petr Heider und Maximilan Leitner erfahrene Spieler im Wolfsrudel halten. Leitner fällt aber zunächst wegen eines Kreuzbandrisses aus. Verstärkung kommt mit David Trinkberger (bisher Krefeld), sowie Samuel Schindler (U24-Spieler) aus Dresden und Kilian Kühnhauser (U21) aus Rosenheim.

Sturm:

Im Angriff hat man bereits vor Saisonbeginn mit den ersten verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Nikolas Linsenmaier und Chris Billich haben sich im ersten Testspiel verletzt, könnten aber mit etwas Glück Mitte bis Ende September wieder auf dem Eis stehen. Auch der Schwede Fabian Ilestedt ist wieder an Bord und soll für Torgefahr sorgen. Er war zum Ende der Vorsaison schon siebenmal im Wölfe-Trikot aufgelaufen. Hinzu kommen als Neuzugänge Routinier Christian Kretschmann (Krefeld), Vincent Schlenker (Weiden), Lukas Mühlbauer (Ravensburg) und Matej Pekar aus Litvinov in der tschechischen Extraliga. Bewährte Spieler wie Sebastian Streu, Shawn O´Donnell, Eero Elo und Tomas Schwamberger bleiben den Freiburgern treu und stehen weiterhin im Line-Up. Mit Kevin Marx Norén hat man einen interessanten Spieler für ein Try-Out verpflichtet. Der 23-jährige Schwede mit deutschem Pass war bisher in der amerikanischen College-Liga aktiv und ist mit einer Körpergröße von 1,88 Meter nicht zu übersehen.

Prognose:

Wie schon in den vergangenen Spielzeiten ist der Klassenerhalt für Freiburg das absolute Minimalziel. Bleibt man vom Verletzungspech der Vorsaison verschont, dürften zumindest die Pre-Playoffs wieder erreichbar sein.