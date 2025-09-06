Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL2-Vorschau 2025/26: Blue Devils Weiden

6.09.2025, 10:00 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Am 19. September startet die DEL2 in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Blue Devils Weiden.

Die Devils aus der Oberpfalz waren das Überraschungsteam der letzten Saison. Als Aufsteiger wurden sie im Sommer von vielen eher als Playdown-Kandidat gesehen, schafften am Ende trotz Insolvenz des Hauptsponsors aber den Einzug ins Viertelfinale. Sportdirektor Jürgen Rumrich und Cheftrainer Sebastian Buchwieser, der beim Liga-Debüt der Devils gleich noch DEL2-Trainer des Jahres wurde, haben erneut eine Mannschaft zusammengestellt, mit der man rechnen muss.

Tor:

Im Tor gab es einen Wechsel, Marco Wölfl verliess die Oberpfalz Richtung Hannover. Dafür kommt als neue Nummer eins Michael McNiven, der gleichzeitig als Torwarttrainer agieren wird.

Verteidigung:

In der Abwehr haben mit Calvin Pokorny (Freiburg), Manuel Edfelder (bisher Bad Tölz) und Daniel Schwaiger (Schwenningen) sehr erfahrene Spieler angeheuert. Schwer wiegt dagegen der Ausfall von Maximilian Kolb, der sich in der Vorbereitung verletzte und bis auf weiteres ausfällt.

Sturm:

Der Sturm wurde mit Importspielern wie Nick Jermain aus Maine und Zach Tsekos verstärkt. Dieser hat zuletzt in der britischen EIHL in Dundee gespielt. Dazu kommen u.a. Georg Thal aus Kaufbeuren, Paul Vinzenz (RB Salzburg Juniors) und Noah Samanski (Powell River).

Ein echter Coup ist den Weidenern mit der Verpflichtung von Routinier Cedric Schiemenz gelungen, der aus Bremerhaven geholt wurde und immerhin 275 Spiele in der DEL auf dem Tacho hat. Die Top-Reihe mit Tyler Ward, Luca Gläser und Tomas Rubes konnte gehalten werden.

Auch wirtschaftlich ist der Club mit der mordamerikanischen Birch Group als neuem Eigentümer wieder in ruhigeres Fahrwasser gekommen.

Prognose:

Saisonziel sind erneut die Playoffs, ob dies realistisch ist, wird davon abhängen, wie schnell und gut man die Abgänge von bisherigen Leistungsträgern wie Lukas Vantuch, Davis Elsner, Elias Pul und Daniel Bruch kompensieren und die vielen Neuverpflichtungen integrieren kann.