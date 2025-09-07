ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Alle Spiele der DEL2 live und exklusiv auf SPORTEUROPE.TV
Anzeige
Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL2-Vorschau 2025/26: Bietigheim Steelers

Lesedauer: 2 Minuten
Bild von Jan Neumeister
JAN NEUMEISTER
Redakteur
Die Bietigheim Steelers bejubeln die Rückkehr in die DEL2.
Für die Bietigheim Steelers steht nach ihrer DEL2-Rückkehr erstmal der Klassenerhalt als oberstes Ziel. (Foto: dpa/picture alliance/nordphoto GmbH)

Am 19. September startet die DEL2 in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Bietigheim Steelers.

Anzeige

Die Steelers mussten 2024 den schweren Gang in die Oberliga antreten, nachdem sie im Jahr zuvor bereits aus der DEL abgestiegen waren. Doch von diesem herben Schlag liess man sich in Bietigheim nicht beeindrucken. 

Mit einem neu zusammengestellten Team wurde man Zweiter in der Hauptrunde und sicherte sich im Playoff-Finale in Spiel sieben gegen die Hannover Scorpions die Meisterschaft und damit den Wiederaufstieg in die DEL2. Für die neue Saison konnte man wichtige Aktivposten wie Tyler McNeely und Alexander Preibisch im Sturm bzw. Olafr Schmidt im Tor halten. 

Doch insgesamt zehn Neuzugänge wollen integriert werden. Vor allem im Angriff haben die Steelers sich verstärkt. Gleich drei Ausländerlizenzen wurden hier vergeben. Mit Jack Dugan von den Fort Wayne Komets kommt einer der Top-Scorer aus der amerikanischen ECHL zu den Steelers. Aus der finnischen Liiga kommt mit Alex Dostie ein weiterer Routinier ins Ellental, dazu der Kanadier Brett Kemp, der zuletzt in Wien die Schlittschuhe schnürte. Außerdem haben Mike Fischer aus Krefeld und Benjamin Zientek aus Landshut zwei weitere erfahrene Spieler bei den Steelers angeheuert. 

Auch die Abwehr konnte man mit Arne Uplegger, der zuletzt mit Dresden die Meisterschaft holte, sowie Maximilian Söll aus Krefeld und DEL2-Debütant Benedikt Jiranek (Heilbronn) verstärken. 

Ob es am Ende für die Pre-Playoffs oder sogar die Playoffs reicht, wird man sehen. Wichtigstes Ziel in der ersten DEL2-Saison nach dem Wiederaufstieg bleibt ganz klar der Klassenerhalt. Dafür ist es wichtig, dass die Neueinkäufe, insbesondere die neuen Kontingentspieler, von Anfang an performen. Das Potential dazu ist auf jeden Fall vorhanden.

Top News
DEL2
Sportdeutschland.TV ist jetzt Sporteurope.TV - keine Sorge, außer dem Namen ändert sich nichts!
Anzeige
Weitere Artikel
Die Münchner mussten sich einige Zeit lang strecken, um den Glasgow Clan in den Griff zu bekommen.
München und Nürnberg stehen im Kaufbeurer Turnierendspiel
Jubel in Weiden: Die Blue Devils stehen im Play-off-Viertelfinale der DEL2.
DEL2-Vorschau 2025/26: Blue Devils Weiden
Die DEG gewann an der Wedau gegen die Füchse Duisburg mit 4:1.
Kölner Haie siegen in Tilburg – keine Strafzeiten beim Nachbarduell in Duisburg
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Zwei finnische Teams führen CHL an
Die Münchner mussten sich einige Zeit lang strecken, um den Glasgow Clan in den Griff zu bekommen.
München und Nürnberg stehen im Kaufbeurer Turnierendspiel
Montreal Canadiens goaltender Carey Price (31) blocks a shot by the Vegas Golden Knights during the second period in Game 1 of an NHL hockey Stanley Cup semifinal playoff series Monday, June 14, 2021, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
Torhüter Carey Price wechselt von Montreal zu den San Jose Sharks
Mehr Artikel →
Anzeige