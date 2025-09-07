Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL2-Vorschau 2025/26: Bietigheim Steelers

7.09.2025, 08:30 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Am 19. September startet die DEL2 in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Bietigheim Steelers.

Die Steelers mussten 2024 den schweren Gang in die Oberliga antreten, nachdem sie im Jahr zuvor bereits aus der DEL abgestiegen waren. Doch von diesem herben Schlag liess man sich in Bietigheim nicht beeindrucken.

Mit einem neu zusammengestellten Team wurde man Zweiter in der Hauptrunde und sicherte sich im Playoff-Finale in Spiel sieben gegen die Hannover Scorpions die Meisterschaft und damit den Wiederaufstieg in die DEL2. Für die neue Saison konnte man wichtige Aktivposten wie Tyler McNeely und Alexander Preibisch im Sturm bzw. Olafr Schmidt im Tor halten.

Doch insgesamt zehn Neuzugänge wollen integriert werden. Vor allem im Angriff haben die Steelers sich verstärkt. Gleich drei Ausländerlizenzen wurden hier vergeben. Mit Jack Dugan von den Fort Wayne Komets kommt einer der Top-Scorer aus der amerikanischen ECHL zu den Steelers. Aus der finnischen Liiga kommt mit Alex Dostie ein weiterer Routinier ins Ellental, dazu der Kanadier Brett Kemp, der zuletzt in Wien die Schlittschuhe schnürte. Außerdem haben Mike Fischer aus Krefeld und Benjamin Zientek aus Landshut zwei weitere erfahrene Spieler bei den Steelers angeheuert.

Auch die Abwehr konnte man mit Arne Uplegger, der zuletzt mit Dresden die Meisterschaft holte, sowie Maximilian Söll aus Krefeld und DEL2-Debütant Benedikt Jiranek (Heilbronn) verstärken.

Ob es am Ende für die Pre-Playoffs oder sogar die Playoffs reicht, wird man sehen. Wichtigstes Ziel in der ersten DEL2-Saison nach dem Wiederaufstieg bleibt ganz klar der Klassenerhalt. Dafür ist es wichtig, dass die Neueinkäufe, insbesondere die neuen Kontingentspieler, von Anfang an performen. Das Potential dazu ist auf jeden Fall vorhanden.