Die Testspiele am Sonntag

DEL2 und Oberliga: Spannung zum Abschluss der Vorbereitung

14.09.2025, 20:55 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die Mannschaften der DEL2 und der Oberliga haben ihre Vorbereitungsphase beendet. Spannend wurde es dabei zwischen Bad Nauheim und Düsseldorf sowie Kassel und Krefeld. Mitreißende Spiele gab es beim Oberliga-Viererturnier in Herford. Das sind die Ergebnisse in der Übersicht.

Nach einem Vierteljahrhundert in der DEL zeigt sich die Düsseldorfer EG gut gerüstet für den Saisonauftakt in der DEL2. Im abschließenden Testspiel beim EC Bad Nauheim lagen die Rot-Gelben bereits mit 0:2 hinten, gewannen dann aber doch noch mit 5:2 (0:1, 2:1, 3:0). Nach 26 Minuten hatten die Roten Teufel durch die Treffer von Jordan Hickmott und Julian Lautenschlager mit 2:0 geführt, ehe die Gäste die Partie noch drehten. Kevin Orendorz und Moritz Kukuk sorgten noch im Mittelabschnitt für den Ausgleich, ehe Lucas Lessio und Yushiroh Hirano in den ersten gut vier Minuten des Schlussdrittels zum Doppelschlag ansetzten. Den Schlusspunkt setzte Erik Brown (54.).

Eng verlief auch das Duell zwischen den Krefeld Pinguinen und den Kassel Huskies, das der KEV mit 4:3 (1:1, 3:2, 0:0) für sich entscheiden konnte. Die Schlittenhunde gingen zwar nach nur 27 Minuten im zweiten Drittel durch Simon Schütz in Führung, es folgten dann aber drei Tore der Gastgeber durch Philip Gogulla (mit seinem zweiten Treffer im Spiel), Jon Matsumoto und Daniel Bruch. Allerdings machte es Kassel durch den Anschlusstreffer von Mitchell Hoelscher spannend. Auf Seiten der Pinguine bestritt Marcel Müller nach einer Verletzung seinen ersten Einsatz.

Beim Turnier um den Dragons-Cup in Herford lieferten sich die Tilburg Trappers und die Füchse Duisburg ein gutes Spiel um Platz drei, das nach wechselnder Führung und einem späten Duisburger Ausgleich mit 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 1:0) nach Verlängerung an die Niederländer ging. Auf Seiten des EVD wurde Adam Kiedewicz zurecht als bester Spieler seines Teams ausgezeichnet, nachdem er in beiden Partien drei Tore und zwei Vorlagen erzielt hatte. Aufseiten der Trappers überzeugte Reno de Hondt. Deutlich klarer verlief das Finalspiel. Wie schon gegen Tilburg am Tag zuvor (8:3) machten die Saale Bulls Halle keine halben Sachen und besiegten den Herforder EV mit 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). Die Ice Dragons gingen nach gut vier Minuten in Führung, doch nur 35 Sekunden später glich Halle aus und zog letztlich davon.

Die weiteren Ergebnisse:

EV Lindau Islanders – Unterland Cavaliers 6:1

Hannover Indians – Höchstadter EC 4:3

Heilbronner Falken – Stuttgart Rebels 6:4

Icefighters Leipzig – HC Stadion Cheb 5:3

Selber Wölfe – Hannover Scorpions 3:4 n.V.

SC Riessersee – TEV Miesbach 5:0

EHC Waldkraiburg – Passau Black Hawks 2:4

ESC Kempten – Memminger Indians 2:5

Bayreuth Tigers – Black Dragons Erfurt 5:2

Erding Gladiators – EC Peiting 2:3

Blue Devils Weiden – ESV Kaufbeuren 1:4

Eisadler Dortmund – Hammer Eisbären 1:8

Snackpoint Eaters Limburg – Herner 1:3