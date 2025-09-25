3.323 Fans pro Partie bei den ersten 13 Spielen der neuen Spielzeit

DEL2 startet mit neuem Zuschauerrekord am ersten Wochenende

25.09.2025, 09:57 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die zuschauerstärkste zweite Liga Europas machte am ersten Wochenende direkt mit einem neuen Zuschauerrekord ihrem Namen alle Ehre.

Der Auftakt in die neue DEL2-Spielzeit 2025/2026 bot nicht nur hochklassige und enge Partien mit viel Spannung und Emotionen, sondern bescherte der Liga auch einen neuen Bestwert bei den Zuschauerzahlen am ersten Wochenende der Saison. Durchschnittlich 3.323 Eishockeyfans verfolgten die insgesamt 13 Begegnungen am vergangenen Freitag und Sonntag live in den Arenen.

Damit konnte die bisherige Bestmarke für ein Auftaktwochenende, welche in der Vorsaison aufgestellt wurde, übertroffen werden. Damals lag der Schnitt bei 3.200 Besucherinnen und Besuchern, während es in der Saison 2023/2024 noch 2.946 waren.

Besonders bemerkenswert: Eine Partie des ersten Spieltags steht sogar noch aus. Die Begegnung zwischen den Krefeld Pinguinen und den Eisbären Regensburg wird erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Außerdem haben die beiden größten Hallen der Liga – in Düsseldorf und Krefeld – bislang noch kein Spiel in dieser Saison gesehen.

Hinweis: Das Eröffnungswochenende 2016/2017 wurde in diese Statistik nicht aufgenommen, da damals das DEL2 Summer Game zwischen Frankfurt und Kassel im Fußballstadion und nicht in einer Eishalle stattfand.