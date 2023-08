Spielpläne, Liveticker und Tabellen in der App

Die DEL2 startet am 15. September in die neue Saison. Ab sofort könnt ihr den Spielplan für die DEL2 Saison 2023/2024 auf der Hockeyweb-Website sowie in der App einsehen. Ebenso stehen euch Liveticker für alle Spiele und die aktuelle Tabelle zur Verfügung.

Die Hockeyweb-App hält dich über die Ergebnisse aller relevanten Eishockey-Ligen auf dem Laufenden. Pünktlich zum Start der neuen Saison findest du hier neben dem DEL2 Spielplan ebenso den Spielplan der DEL, CHL, SHL, der tschechischen Extraliga und Chance liga, der finnischen SM-liiga und der U20 WM. Für jede der Ligen ist ein Liveticker in der App verfügbar, so dass du durch das Einschalten der Push-Benachrichtigungen keine Tore und Neuigkeiten mehr verpasst. Worauf wartest du noch? Lade dir die kostenlose App jetzt herunter!