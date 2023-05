Lesedauer: ca. 2 Minuten

Der Top-Scorer der Lausitzer Füchse und Spieler des Jahres der DEL2, Hunter Garlent, verlässt die Lausitzer Füchse.

Der Kanadier, der in den letzten zwei Jahren im Dress der Lausitzer Füchse für viel Furore sorgte, machte sich die Entscheidung nicht leicht. Dennoch wird er in der kommenden Saison für einen anderen Club seine Schlittschuhe schnüren.

Hunter Garlent absolvierte in den vergangenen zwei Spielzeiten insgesamt 111 Partien für die Oberlausitzer. Dabei versäumte er in der letzten Saison keine einzige Begegnung und zeigte seine Klasse in allen Belangen. Sowohl als Vollstrecker wie auch als Vorlagengeber war er in der Liga immer unter den Top Spielern der DEL2 zu finden. Mit insgesamt 151 Scorerpunkten, davon 60 Treffern und 91 Torbeteiligungen, erreichte er in zwei Spielzeiten jeweils Spitzenwerte. Für Hunter Garlent war Weißwasser das erste Engagement in Europa.

Hunter Garlent: „Ich danke allen für zwei unglaubliche Jahre in Weißwasser. Ich habe jede Sekunde genossen. Diese kleine Stadt hat sich wie Heimat angefühlt. Vielen Dank an die Fans fürs lautstarke Anfeuern und die Wertschätzung, die mir in den letzten zwei Saisons gezeigt wurde. Ich wünsche den Lausitzer Füchsen und ihren Fans nur das Beste für die Zukunft.“

Wir danken ihm für seine ständig hohe Einsatzbereitschaft und sein fortwährend perfektes Auftreten und Engagement in Weißwasser. Wir wünschen ihm sportlich weitere große Erfolge und privat mit seiner Familie alles Gute.

DREI WEITERE ABGÄNGE IM FUCHSBAU

Tim Detig wird künftig ebenfalls nicht mehr für die Lausitzer Füchse spielen. Der Angreifer bestritt seit 2020 für den Club aus der Oberlausitz 136 Spiele. Er erzielte dabei acht Tore und gab elf Torvorlagen. Zudem kam Tim Detig für die U23 des ESW zum Einsatz und spielte einmal für den Oberliga-Kooperationspartner Crocodiles Hamburg. Tim zeigte während seiner Spielzeit in Weißwasser immer eine hohe Einsatzbereitschaft und entwickelte sich stetig weiter.

Auch Jan Bednar verlässt die Lausitzer Füchse. Er wechselte 2021 vom ESV Kaufbeuren nach Weißwasser. In den vergangenen zwei Jahren absolvierte der 24-jährige Verteidiger 98 Spiele für die Blau-Gelben. In die Statistik trug er sich mit sieben Torvorlagen ein. Durch eine schwere Gesichtsverletzung musste er in der abgelaufenen Saison zwar zwischenzeitlich pausieren, kämpfte sich jedoch schnell ins Team zurück.

Zudem verlässt Steve Hanusch die Organisation der Lausitzer Füchse. Der 32-Jährige, der zwar noch einen Vertrag für die kommende Saison hatte, bat um Auflösung seines Kontraktes. Die Lausitzer Füchse entsprachen dem Wunsch und die Zusammenarbeit wurde in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig beendet. Der Verteidiger, der in der abgelaufenen Saison mehrere Wochen durch Verletzungen ausfiel und nur 14 Spiele absolvieren konnte, kam für die Füchse auf insgesamt 55 Einsätze in den letzten zwei Spielzeiten.