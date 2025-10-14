Alle Spiele der DEL2 live und exklusiv auf SPORTEUROPE.TV

10 € setzen und bis zu 87 € gewinnen

DEL2 Quotenboost: Düsseldorf mit 8.70 Quote statt 1.45!

14.10.2025, 13:53 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Unser Partner NEObet bietet allen Neukunden für das Spiel Düsseldorfer EG gegen Ravensburg Towerstars eine stark erhöhte Quote an.

Anzeige

Am Dienstag, den 14. Oktober 2025, ist es soweit: Ab 19:30 Uhr steigt im PSD Bank Dome das Duell Düsseldorfer EG vs. Ravensburg Towerstars in der DEL2

Direkt zum Angebot

Die Gastgeber wollen vor heimischem Publikum ein starkes Zeichen setzen. Die Ravensburg Towerstars reisen mit Ambitionen an und setzen auf eine konzentrierte Defensivleistung

NEObet-Quotenboost für Neukunden

Passend zu diesem Spiel bietet NEObet ein exklusives Highlight für alle Neukunden:

Die Quote für einen Sieg der Düsseldorfer EG wurde um 500 % von 1,45 auf 8,70 erhöht!

Der maximale Einsatz für dieses Angebot beträgt 10 €.

So einfach nutzt du den Quotenboost:

Melde dich sicher & einfach bei NEObet an– jetzt auch mit Login via Apple-ID. Zahle bequem mit PayPal, Apple Pay oder Google Pay ein. Aktiviere den Quotenboost im Bereich „Meine Boni“. Platziere deine Wette auf den Sieg der Düsseldorfer EG.

Gewinnen Düsseldorf das Spiel, wird dein Gewinn nach der erhöhten Quote in Echtgeld ausgezahlt.

Das Angebot ist zeitlich begrenzt – also schnell zuschlagen!

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen sind direkt bei NEObet einsehbar.

Erlaubt (Whitelist) | 18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de