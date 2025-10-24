Alle Spiele der DEL2 live und exklusiv auf SPORTEUROPE.TV

Setze 10 € und gewinne bis zu 92 € in Echtgeld

DEL2 Quotenboost: Düsseldorf gewinnt - jetzt mit 9.24 Quote!

24.10.2025, 12:52 Uhr Lesedauer: eine Minute

Unser Partner NEObet hat heute ein starkes Angebot für alle Neukunden & Fans der Düsseldorfer EG.

Anzeige

Heute Abend, am 24. Oktober 2025 um 19:30 Uhr in der Hauptrunde der DEL2 treffen die Bietigheim Steelers auf die Düsseldorfer EG. Die DEG reist mit breiter Brust nach Bietigheim. Nach zuletzt starken Auftritten und mehreren Siegen in Folge will Düsseldorf die gute Form bestätigen und den Anschluss an die Tabellenspitze halten.

Direkt zum Angebot

NEObet-Quotenboost für Neukunden

Passend zu diesem Spiel bietet NEObet ein exklusives Highlight für alle Neukunden:

Die Quote auf den Sieg der Düsseldorfer EG wurde von 1.54 auf 9.24 erhöht!

Der maximale Einsatz beträgt 10 €, und dein Gewinn wird in Echtgeld ausgezahlt.

So nutzt du den Quotenboost

Melde dich schnell & sicher bei NEObet an – jetzt auch per Apple-ID. Zahle bequem mit PayPal, Apple Pay oder Google Pay ein. Aktiviere den Quotenboost im Bereich „Meine Boni“. Platziere deine Wette auf den Sieg der Düsseldorfer EG. Gewinnt Düsseldorf wird dein Gewinn nach der erhöhten Quote in Echtgeld ausgezahlt.

Das Angebot ist zeitlich begrenzt – also am besten gleich zuschlagen!

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen findest du direkt bei NEObet.

Erlaubt (Whitelist) | 18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de