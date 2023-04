Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Aus und vorbei: Ravensburg sorgt für Playoff-Aus der Krefeld Pinguine. Kassel Huskies melden sich zurück und Bayreuth erspielt sich Matchball gegen Heilbronn.

Playoff-Halbfinale:



Kassel Huskies – EC Bad Nauheim 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Serie: 2:3

Die Kassel Huskies standen im fünften Spiel der Serie gegen den EC Bad Nauheim bereits mit dem Rücken zur Wand. Völlig überraschend führten die Nauheimer vor der Partie mit 3:1 Siegen und hätten mit einem weiteren Erfolg den großen Aufstiegsfavoriten aus den Playoffs werfen können. Diesmal konnten die Huskies jedoch vor heimischer Kulisse den Sieg einfahren. Durch einen denkbar knappen 2:1-Erfolg verkürzten sie den Serienrückstand auf 2:3. Wie schon in den vorangegangenen Partien taten sich die Huskies gegen die stark verteidigenden Nauheimer schwer. Gestützt auf den erneut starken Goalie Felix Bick, hielten die Gäste dem Druck des Favoriten lange stand, doch in der zwölften Minute war es Tristan Keck, der für die Kasseler traf. Nach dem ersten Abschnitt stand es zwar 1:0 für die Huskies, doch die Ausbeute war angesichts einer Schussstatistik von 17:4 trotzdem dürftig. In der 26. Minute bescherte James Arniel den Gastgebern das 2:0. Zwar gelang den Nauheimern durch Jordan Hickmott noch das 1:2, die Huskies ließen jedoch hinten nichts mehr anbrennen. Mit 40:12 Schüssen drückte sich die Überlegenheit der Hausherren jedoch nur bedingt im Ergebnis aus.

Ravensburg Towerstars – Krefeld Pinguine 5:4 (1:2, 4:0, 0:2)

Serie: 4:1

Mit den Krefeld Pinguinen sollte auch der zweite DEL2-Club mit Aufstiegsambitionen im Halbfinale vor große Probleme gestellt werden. Die Ravensburg Towerstars wollten ebenfalls Nägel mit Köpfen machen und den Pinguinen vor heimischer Kulisse das Saisonende bescheren. Und tatsächlich sollte ihnen dieses Unterfangen gelingen. Zwar gingen die Krefelder durch Davis Koch (13.) und Zach Magwood (15.) in Führung, die Ravensburger kämpften sich aber zurück in die Partie. Robbie Czarnik (17.), Maximilian Hadraschek (24.), Louis Latta (27.), Sam Herr (35.) und Josh MacDonald (39.) drehten die Partie. Davon konnten sich die Krefelder nicht mehr erholen, auch wenn Alexander Weiß (46.) und Mike Fischer (55.) den DEL-Absteiger mit ihren Toren noch einmal auf Schlagdistanz brachten. Es blieb beim 5:4 für die Ravensburger, die damit ins Finale um die DEL2-Meisterschaft eingezogen sind.

Playdowns:

Heilbronner Falken – Bayreuth Tigers 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Serie: 2:3

Enger kann es gar nicht laufen, wie in der entscheidenden Playdown-Runde zwischen den Heilbronner Falken und den Bayreuth Tigers. In der ausgeglichenen Serie hatten beide Teams je zwei Siege auf ihrem Konto und wollten sich mit einem Erfolg am heutigen Abend natürlich einen Matchball erspielen. Genauso spannend wie die gesamte Runde, verlief auch die fünfte Partie der beiden Kontrahenten. Die frühe Bayreuther Führung durch Sami Blomqvist, konnte Christopher Fischer 13 Sekunden vor der ersten Drittelpause ausgleichen. Im Mittelabschnitt legten die Heilbronner vor. Frederik Cabana war es, der die Hausherren vor 2495 Zuschauern jubeln ließ. Die passende Antwort kam nur knapp 40 Sekunden später durch Moritz Raab. Mit einem 2:2 Unentschieden ging es in die letzten 20 Minuten. Der Schlussabschnitt gehörte dann jedoch den Gästen und Sami Blomqvist wurde mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner (54./60.).