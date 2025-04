Lesedauer: ca. 1 Minute

NEObet bietet allen Neukunden für Spiel 7 im DEL2 Finale zwischen den Ravensburg Towerstars und den Dresdner Eislöwen erhöhte Quoten an.

Am Dienstag, den 29. April 2025, kommt es um 20:00 Uhr in der CHG Arena in Ravensburg zum entscheidenden siebten Spiel der DEL2-Finalserie zwischen den Ravensburg Towerstars und den Dresdner Eislöwen.

Die Towerstars haben jedoch keine Lizenz für die DEL beantragt und werden somit nicht aufsteigen, was bedeutet, dass die sportlich abgestiegene Düsseldorfer EG im Falle eines Ravensburger Sieges in der DEL verbleiben würde.

Die Ravensburg Towerstars haben in den letzten beiden Spielen eine beeindruckende Leistung gezeigt und scheinen zum richtigen Zeitpunkt ihre Bestform erreicht zu haben. Mit dem Heimvorteil im Rücken und dem Momentum auf ihrer Seite sind sie leicht favorisiert.

Passend zu diesem Spiel bietet NEObet ein besonderes Angebot für alle Neukunden: Die Quote für einen Sieg von Ravensburg wurde um 500 % von 1,86 auf 11,16 erhöht. Der maximale Einsatz für dieses Angebot beträgt 10 €.

So funktioniert der Quotenboost:

Melde dich sicher & einfach bei NEObet an - jetzt auch mit Login via Apple-ID. Zahle bequem mit PayPal, ApplePay oder GooglePay ein. Aktivierung des Quotenboosts im Bereich "Meine Boni". Platzierung einer Wette auf den Sieg der Ravensburg Towerstars.

Gewinnt Ravensburg das Spiel, wird der Gewinn entsprechend der erhöhten Quote ausgezahlt. Dieses Angebot ist zeitlich begrenzt.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen sind direkt bei NEObet einsehbar.

Erlaubt (Whitelist) | 18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de