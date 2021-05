10.0 Quote für Kassel, 12.0 Quote für Bietigheim

Lesedauer: ca. 1 Minute

Nur noch ein Sieg fehlt bis zum DEL2-Titel und der damit verbundenen sportlichen Qualifikation für die DEL. Wie ihr euch für das Spiel einen exklusiven Quotenboost sichern könnt, erfahrt ihr hier im Artikel.

Nach dem 2:1-Heimsieg am Freitag gegen die Bietigheim Steelers ging auch das zweite Aufeinandertreffen im Ellental an die Hessen. 4:1 hieß es am Ende aus Sicht der Schlittenhunde, obwohl die Steelers besser in die Partie kamen. Damit steht die Finalserie der DEL2 2:0 aus Sicht der Hessen. Die Kassel Huskies können damit bereits am Dienstag auf heimischem Eis alles klar machen.

Beim beliebten Wettanbieter bet-at-home könnt Ihr Euch über einen Sieg eures Teams gleich doppelt freuen. Auf einen Sieg der Kassel Huskies bekommt Ihr eine erhöhte Quote von satten 10.00 – statt regulär nur 1.48. Für einen Sieg der Bietigheim Steelers bekommt Ihr eine erhöhte Quote von 12.00 – statt 4.80.

WIE MACHE ICH MIT?

Schritt 1: Klick‘ auf diesen Link, dann auf den Button „Jetzt wetten“ & melde dich sicher bei bet-at-home an.

Schritt 2: Zahle min. 10€ ein, z.B. via PayPal, Klarna/Sofort, Trustly oder Kreditkarte.

Schritt 3: Zu den regulär angezeigten Quoten auf Sieg Kassel Huskies oder Bietigheim Steelers wetten. Wichtig: Der erhöhte Gewinn wird am nächsten Werktag gutgeschrieben.

Weitere Informationen & die Teilnahme-Bedingungen findet Ihr hier.