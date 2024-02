Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es war der 47. Spieltag in der DEL2, das Ende der Hauptrunde ist nicht mehr weit und es geht weiter sehr eng in der Liga zu.

Spitzenreiter Kassel Huskies musste zu Hause eine 0:3-Niederlage gegen die Ravensburg Towerstars hinnehmen, bleibt aber mit zehn Punkten Vorsprung auf die Eisbären Regensburg auf Rang eins. Diese gewannen 7:3 gegen den EC Bad Nauheim und holten sich mit diesem deutlichen Sieg ordentlich Selbstvertrauen für das Hockey Outdoor Triple am nächsten Sonntag an der Skischanze in Klingenthal.



Dort treffen sie auf die Lausitzer Füchse. Diese konnten zwar einen 0:2-Rückstand gegen die Krefeld Pinguine ausgleichen, verloren aber durch ein Gegentor 90 Sekunden vor Schluss nach erneut gutem Spiel wieder knapp. Sie rutschen dadurch auf Rang neun und haben nur noch einen Punkt Vorsprung auf den ersten Playdown-Rang. Trainer Petteri Väkiparta gab sich nach dem Spiel trotzdem kämpferisch und freut sich auf die Kulisse in Klingenthal. Die im Vergleich zur Halle anderen Wetter- und Eisbedingungen sieht er nicht als Nachteil. „Das kann auch ein Vorteil sein, die Scheibe kann dort auch zu unseren Gunsten springen. Wir nehmen es, wie es kommt, und wollen dort punkten“.

Der EV Landshut sichert sich zu Hause gegen den ESV Kaufbeuren zwei Punkte mit einem 5:4-Sieg nach Verlängerung. Der EVL büßt zwar einen Rang in der Tabelle ein, bleibt aber als Tabellenfünfter auf Playoff-Kurs.

Die Eispiraten Crimmitschau spielen weiter eine starke Saison und festigten mit einem 4:1-Heimsieg gegen die Starbulls Rosenheim den dritten Platz. Die Starbulls belegen weiter Rang zwölf. Hier könnte es noch einmal richtig eng werden.

Die Dresdner Eislöwen waren zu Gast beim EHC Freiburg. Diese mussten gegen die Sachsen eine 0:4-Niederlage hinnehmen und bleiben punktgleich mit Weißwasser auf Rang zehn, Dresden hat nun nur noch drei Punkte Rückstand auf Rosenheim, ein weiterer Zähler trennt sie von Freiburg.

Dazu hat Dresden ein Spiel weniger auf der Uhr und kann mit einem Sieg am Dienstag gegen Selb das Rennen um die Playdowns noch einmal richtig spannend machen. Am Freitag steht dann für die Eislöwen das Sachsenderby gegen Crimmitschau an, ebenfalls beim Hockey Outdoor Triple in Klingenthal.

Die Ergebnisse:

Eispiraten Crimmitschau – Starbulls Rosenheim 4:1 (0:1, 4:0, 0:0)

EV Landshut – ESV Kaufbeuren 5:4 n.V. (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

Kassel Huskies – Ravensburg Towerstars 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Lausitzer Füchse – Krefeld Pinguine 2:3 (0:1, 1:2, 0:1)

Selber Wölfe – Bietigheim Steelers 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

EHC Freiburg – Dresdner Eislöwen 0:4 (0:1, 0:3 0:0)