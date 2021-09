Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die DEL2 startet am kommenden Wochenende in die Saison. Die Oberliga Süd legt eine Woche später los. So liefen die Testspiele mit DEL2- und Oberliga-Beteiligung am Sonntag.

Dresdner Eislöwen – Bayreuth Tigers 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)



Tore: Dresden: Rundqvist, Kuhnekath – Bayreuth: Järveläinen (2), Kretschmann.

Selber Wölfe – Eispiraten Crimmitschau 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Tore: Selb: Walters, Gelke, Gare, Aquin – Crimmitschau: Lemay, Feser.

Heilbronner Falken – ESV Kaufbeuren 7:2 (0:0, 5:1, 2:1)

Tore: Heilbronn: Volkmann, Williams, Kirsch (je 2), Morrison – Kaufbeuren: Blomqvist, Krauß.

Tölzer Löwen – Löwen Frankfurt 2:3 (0:2, 2:0, 0:0, 0:1) n.P.

Tore: Bad Tölz: McNeely, Götz – Frankfurt: Schwartz, Carey, Faber.

EV Lindau Islanders – EHC Freiburg 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Tore: Lindau: Ochmann – Freiburg: Billich, Allen, Kiefersauer.

ECDC Memmingen – Ravensburg Towerstars 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Tore: Memmingen: Peter, Pekr, Pohl, Nirschl – Ravensburg: Czarnik.

Eisbären Regensburg – Deggendorfer SC 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 1:0) n.P.

Tore: Regensburg: Flache, Heger, Schembri, Tippmann – Deggendorf: Jentsch, Sotlar, Heiss.

EA Schongau – EC Peiting 4:5 (0:2, 1:2, 3:1)

Tore: Schongau: Tomanek, Lautenbacher, Höfler, Lavallée – Peiting: Feuerecker, Czogallik, Weyrich, Heger, Mühlegger.

HC Landsberg – ESC Kempten 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Tore: Landsberg: Wagner, Reuter (je 2), Rypar, Nedved – Kempten: Huovinen, Scheffer.

TEV Miesbach – Starbulls Rosenheim 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)

Tore: Miesbach: Asselin, Rizzo – Rosenheim: Edfelder (2), Heidenreich, Schmidpeter, Krumpe, Cornett.

ERSC Amberg – Blue Devils Weiden 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Tore: Amberg: Mennear (2), Frank – Weiden: Latta (3), Noe, Heinisch.

Passau Black Hawks – Erding Gladiators 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Tore: Passau: Pill (3), Smith (2), Poulsen.