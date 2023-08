Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Wer steigt aus der DEL2 in die Oberliga ab – das ist die immer brenzlige Frage. Patzt plötzlich der Viertletzte und muss doch runter die Drittklassigkeit? Diese Gefahr wird künftig kleiner in der zweithöchsten deutschen Spielklasse, denn die Liga hat den Playdown-Modus verändert und damit die Wichtigkeit der Hauptrundenplatzierung nach 52 Spieltagen in der Frage des Klassenerhalts gestärkt.

In der ersten Runde der Playdowns wird wie gewohnt der Elftplatzierte gegen den Vierzehnten antreten; der Zwölfte spielt gegen den Dreizehnten. Das Heimrecht hat der jeweils besser platzierte und es wechselt mit jedem Spiel. So weit, so üblich. Um jedoch die erste Runde zu gewinnen und den sportlichen Verbleib in der DEL2 zu sichern, müssen die Clubs eine unterschiedliche Anzahl Siege erringen. Dem Elftplatzierten genügen für den Ligaverbleib nunmehr zwei Siege, während der Zwölfte drei Siege benötigt. Die Clubs, die auf Platz 13 und 14 die Hauptrunde beendeten, müssen hingegen jeweils vier Siege erreichen, um die erste Runde für sich zu entscheiden. Sobald einer dieser Fälle eintritt, wird die Runde beendet.



Die unterlegenen Teams der ersten Runde treten in der entscheidenden zweiten Runde gegeneinander an. Das Team, das in der Hauptrunde besser platziert war, hat das Heimrecht, welches weiterhin mit jedem Spiel wechselt. Für den sportlichen Verbleib in der DEL2 muss das nach der Hauptrunde besser platzierte Team drei Siege und das schlechter platzierte Team vier Siege erringen. Bei dem jeweiligen Erreichen dieser Anzahl endet die Runde. Der Gewinner bleibt in der zweiten Liga und der Verlierer ist der sportliche Absteiger in die Oberliga.

„Die Neuerungen im Playdown-Modus wurden vor dem Hintergrund eines fairen Wettbewerbs und der Stärkung der Hauptrundenplatzierungen entwickelt. Dies verleiht den Spielen der Hauptrunde eine besondere Bedeutung und erhöht die Spannung in der Liga“, erklärt die DEL2 zu diesem neuen Playdown-Modus. Die Änderungen wurden mehrheitlich von den Gesellschaftern, sprich den Clubs, im Rahmen der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Liga für die kommende Saison beschlossen. Im Anschluss daran soll eine Auswertung zeigen, ob dieser Modus dauerhaft zur Anwendung kommt.

René Rudorisch, DEL2-Geschäftsführer: „Die Anpassungen im Playdown-Modus basieren auf zwei grundlegenden Überlegungen. Zum einen zielt sie auf die Förderung eines fairen Wettbewerbs in der Hauptrunde ab und zum anderen streben wir danach, die Wertigkeit der Platzierungen der Hauptrunde im neuen Playdown-Modus zu erhöhen. Es ist nachvollziehbar, dass Teams, die sich von den Pre-Playoff-Plätzen während der Hauptrunde verabschieden müssen, darüber nachdenken, wie sie sich gezielt auf die entscheidende Endrunde gegen den Abstieg vorbereiten können. Dadurch verschiebt sich der Fokus bereits während der Hauptrunde auf die Playdowns, um dort optimale Leistungen zu erbringen. Die neue Regelung stärkt nun die Bedeutung der Hauptrunde nach 52 Spieltagen und sorgt für einen fairen Wettkampf. Gleichzeitig gibt es für alle Teilnehmer der Playdowns die Chance, durch das Erreichen der benötigten Siege die Liga dennoch zu halten.“

Benötigte Siege im Playdown-Modus im Überblick:

1. Runde:

Platz 11 (2 Siege notwendig) – Platz 14 (4 Siege notwendig)

Platz 12 (3 Siege notwendig) – Platz 13 (4 Siege notwendig)

2. Runde:

Besser platzierter Verlierer der 1. Runde (3 Siege notwendig) – Schlechter platzierter Verlierer der 1. Runde (4 Siege notwendig)