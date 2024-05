Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eispiraten Crimmitschau können zur Spielzeit 2024/25 stetig auf die Dienste von Gregory Kreutzer bauen.

Der Verteidiger, der seit 2021 ganze 89 Mal als Förderlizenzspieler für die Westsachsen auflief, wechselt fest von den Fischtown Pinguins aus der DEL nach Crimmitschau und wird dort weiterhin seine bewährte Trikotnummer 55 tragen. Zuletzt wurde der 23-Jährige mit Bremerhaven Vizemeister.

„Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben mit den Eispiraten. Die letzte Saison in Crimmitschau hat mir viel Freude bereitet und ich fühle mich mit meinen Mannschaftskollegen und den Coaches sehr wohl. Die Atmosphäre im Sahnpark ist ebenfalls etwas ganz Besonderes. So etwas gibt es sicher nicht überall“, sagt Gregory Kreutzer.

„Wir können mit Gregory einen bewährten Mann fest in unsere Reihen holen, was uns noch stabiler in der Defensive werden lässt. Trotz seines jungen Alters bringt er reichlich Erfahrung mit und man muss an dieser Stelle nochmal einen großen Respekt aussprechen, für das, was Gregory in den Playoffs für Bremerhaven und uns geleistet hat“, erklärt Teammanager Ronny Bauer.

Seit der Saison 2021/22 spielt Gregory Kreutzer, der damals von den Fischtown Pinguins verpflichtet und mit einer Förderlizenz für die Eispiraten ausgestattet wurde, in Deutschland.

Seither bestritt der 23-jährige Abwehrmann 85 Partien in der DEL für Bremerhaven (ein Tor, elf Vorlagen). Mit diesen wurde der Deutsch-Amerikaner zuletzt Vizemeister. Historisches erreichte er in der vergangenen Serie ebenfalls mit den Eispiraten, für die er in den vergangenen drei Jahren ganze 89 Partien (sechs Tore, 33 Vorlagen) in der zweiten Liga bestritt. So erreichte der Linksschütze mit der Mannschaft von Cheftrainer Jussi Tuores erstmals das Playoff-Halbfinale.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2024/25

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Ole Olleff, Mario Scalzo, Gregory Kreutzer, Alexander Schmidt, Alex Vladelchtchikov

Angriff: Dominic Walsh, Colin Smith, Tobias Lindberg (A), Scott Feser, Ladislav Zikmund (A),

Thomas Reichel, Lucas Böttcher