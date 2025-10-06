ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Einbürgerung erfolgreich

DEG-Torwarttrio komplett: Ryan Bednard hat deutschen Pass erhalten

Lesedauer: eine Minute
Bild von Friedhelm Thelen
FRIEDHELM THELEN
Redakteur
(Foto: dpa)

Eine weitere gute Nachricht für die Düsseldorfer EG nach den Wochenend-Siegen gegen Kassel und in Regensburg: Torwart Ryan Bednard ist seit heute deutscher Staatsbürger und ab sofort spielberechtigt.

Der 28-jährige Linksfänger mit deutschen Vorfahren war in diesem Sommer von den Nottingham Panthers an den Rhein gewechselt, hatte bislang aber „nur“ einen US-amerikanischen Pass.

DEG-Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Wir waren immer davon überzeugt, dass Ryan Bednard den deutschen Pass erhalten wird. Dennoch sind wir erleichtert, dass es nun geklappt hat und danken ausdrücklich allen, die an diesem Vorgang beteiligt waren. Außerdem wollen wir uns bei allen Fans und Partnern für ihre Geduld bedanken.“ Rick Amann, ebenfalls Geschäftsführer der DEG Eishockey GmbH: „Damit ist unser Torwarttrio endlich komplett. Wir sind froh, mit Niklas Lunemann, Leon Hümer und jetzt Ryan Bednard ein junges und starkes Goalie-Team zu haben und freuen uns auf die weitere Saison.“

