Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Düsseldorfer EG setzt bei einer entscheidenden Schlüsselposition auf Erfahrung: Neuer Chefcoach wird Rich Chernomaz.

Der Kanadier kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Trainer zurückblicken. Der 61-Jährige konnte in der DEL bereits zweimal die Deutsche Meisterschaft gewinnen, außerdem gelangen ihm zwei Meistertitel in der DEL2. Als aktiver Spieler hatte er es in den 80er Jahren bis in die NHL geschafft. Chernomaz hat bei den Rot-Gelben einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.



DEG-Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Uns war wichtig, in dieser Umbruch-Situation einen erfahren Headcoach zu verpflichten. Rich Chernomaz kennt das deutsche Eishockey, die Penny DEL und die DEL2 sehr genau. Er hat Teams in verschiedenen Konstellationen und Rahmenbedingungen trainiert. Wir sind davon überzeugt, dass er der DEG sehr helfen kann.“ Mit-Geschäftsführer Rick Amann ergänzt: „Die Aufgabe von Rich wird es unter anderem sein, den neuen DEG-Kader für die nächste Saison mit aufzubauen und ein neues Teamgefüge zu entwickeln. Deswegen werden wir alle weiteren sportlichen Entscheidungen auch eng mit ihm abstimmen. Düsseldorf kann sich auf ihn freuen!“



Rich Chernomaz: „Die DEG hat im Eishockey einen klangvollen Namen. Aufgrund der Kürze der Zeit wird die Zusammenstellung des neuen Kaders eine echte Herausforderung. Aber ich freue mich darauf, diese Aufgabe gemeinsam mit Andi Niederberger und Rick Amann anzugehen. Ich verspreche eine leidenschaftliche Mannschaft, die sich in die Herzen der Fans spielen will.“



