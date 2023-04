Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Bietigheim Steelers besetzen die Stelle des Headcoachs mit dem 52-jährigem Kanadier Dean Fedorchuk. Bietigheim ist für den ehemaligen Stürmer keine Unbekannte, denn in der Saison 2000/01 spielte er 48 Mal im Ellental.

Als Spieler wurde Fedorchuk in der damaligen 2. Bundesliga mit dem EHC Neuwied zweimal Meister. Auch in Dänemark konnte er als aktiver Spieler Meister werden. Dort startete auch seine Karriere als Trainer.



Nach zwei Jahren als Cheftrainer in Odense übernahm er im Januar 2011 die Straubing Tigers in der DEL bis zum Saisonende. Nach zwei Jahren als Scout für die Winnipeg Jets aus der National Hockey League, kehrte er an die Bande zurück. Für den KHL-Club aus Zagreb war er für zwei Spielzeiten als Assistenztrainer tätig. Nach einer zweijährigen Pause war er für fünf Jahre als Assistenztrainer und anschließend als Chefscout beim HC Fribourg-Gottéron in der Schweizer Nationalliga A aktiv. Über zwei Jahre arbeitete er dabei an der Seite von Mark French, der derzeit Trainer in Ingolstadt ist und im DEL-Finale gegen München steht. In der Saison 2021/22 wechselte er innerhalb der ersten Liga in der Schweiz nach Langnau und arbeitete dort ebenfalls als Assistenzcoach. Nach einem Jahr in der kanadischen Heimat kehrt er nun nach Europa zurück und wird Chef hinter der Bande der Steelers.

Sportlicher Leiter Daniel Naud: „Dean Fedorchuk passt genau in unser Anforderungsprofil. Er kennt das deutsche Eishockey sehr gut und hat den Ruf, besonders gut mit jungen Spielern arbeiten zu können. Er hat in zwei der stärksten Ligen Europas als Trainer gearbeitet und Erfahrungen gesammelt, die uns gut tun werden.“