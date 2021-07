Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 21-jährigen Davyd Makutsky hat der EHC Freiburg ein weiteres junges Talent dazu gewinnen können.

Der gebürtige Kasache erlernte in seinem Geburtsort Pawlodar das Eishockeyspielen. Dort durchlief er die gesamte Nachwuchsabteilung und sammelte in der Saison 2016/17 bereits erste Erstligaerfahrung im Herrenbereich. Über die Nachwuchsliga der KHL und die U20-Nationalmannschaft landete er für seine ersten beiden „richtigen“ Spielzeiten im Seniorenbereich wieder bei seinem Heimatverein in Kasachstan, für die er in seinem jungen Alter bereits 22 Scorerpunkte in 90 Spielen aufweisen kann. Makutsky besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und zählt somit nicht zum Importspielerkontingent.

Cheftrainer Robert Hoffmann: „Davyd ist ein talentierter, schneller und intelligenter Spieler. Er ist noch sehr jung und bestreitet bei uns seine erste Spielzeit außerhalb seines Heimatlands. Er möchte seine Chance nutzen und wir sind davon überzeugt, dass er dies auch tun wird und uns damit weiter verstärkt.“