Lesedauer: ca. 1 Minute

Der EHC Freiburg kann mit David Trinkberger einen erfahrenen Verteidiger als Neuzugang vermelden. Der 28-jährige Linksschütze wechselt von den Krefeld Pinguinen in den Breisgau und bringt Stabilität, körperliche Präsenz und reichlich Erfahrung mit in die Freiburger Defensive.

Trinkberger, der in Landshut geboren wurde und in Nordamerika auch im College-Hockey aktiv war, sammelte seit seiner Rückkehr nach Deutschland Stationen in der DEL und DEL2 – unter anderem in Nürnberg, Düsseldorf und zuletzt in drei Jahre in Krefeld.

Sportdirektor Peter Salmik: „Mit David bekommen wir einen jungen und dennoch erfahrenen Verteidiger in unseren Kader, der sich auch offensiv immer wieder einbringen kann. Mit seinen Maßen und seinem Auftreten in der eigenen Zone wird er unserem Spiel definitiv guttun. Neben dem sportlichen passt David auch charakterlich super in unser Team und wir freuen uns, dass er sich entschieden hat, zu uns nach Freiburg zu kommen.“



