​David Suvanto hat seinen Vertrag bei den Dresdner Eislöwen um zwei weitere Spielzeiten verlängert. Vor zwei Jahren wechselte der Verteidiger aus Frankfurt nach Dresden und hat mittlerweile 179 Spiele in der DEL2 bestritten. Dabei hat er 37 Tore erzielt, 76 Vorlagen gegeben und einen Wert von +52 in der Plus-Minus-Statistik vorzuweisen.

Im Eislöwen-Trikot kommt der Schwede in insgesamt 108 Spielen in Hauptrunde und Playoffs auf 31 Tore und 44 Vorlagen.



Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „David zählt, defensiv wie offensiv, zu unseren wichtigsten Spielern und ist auf und neben dem Eis ein Vorbild für seine Teamkollegen. Dass wir uns auf eine Zusammenarbeit für die nächsten zwei Jahre einigen konnten, bringt entsprechend Kontinuität und Stabilität in unsere Defensivabteilung. An seiner Seite hat beispielsweise Arne Uplegger viel gelernt und sich zu einem Top Vier Verteidiger weiterentwickelt.“

In der Hauptrunde dieser Saison lag der Schwede mit einem Wert von +10 in der Plus-Minus-Statistik teamintern hinter Tomas Andres (+21) und Mike Schmitz (+12) auf Platz Drei. Mit elf Toren und 20 Vorlagen in 47 Hauptrundenspielen ist David Suvanto einer der offensivstärksten Verteidiger der DEL2.