Ein Schwede für die Roten Teufel: Der EC Bad Nauheim hat David Aslin verpflichtet. Der 31 Jahre alte Außenstürmer, Sohn des früheren schwedischen Nationalkeepers Peter Aslin, ist im schwedischen Mora geboren und spielte in seiner Karriere vorwiegend für Vereine in seiner Heimat.

In der Saison 2019/20 war Aslin auch in Österreich für Graz und die Vienna Capitals am Puck. In dieser Runde stürmte Aslin für HC Vita Hästen in der Allsvenskan, der zweiten schwedischen Liga. Damit hat der ECN fünf Kontingentspieler unter Vertrag. Matthias Baldys, der Sportliche Leiter, sagt dazu: „Wir wollen auch auf etwaige Ausfälle vorbereitet sein. Am Sonntag wäre es beinahe passiert. Mark Richardson bekam den Puck ins Gesicht und konnte nur mit Vollvisier weiter spielen.“

Außerdem hat der ECN die Torhüter Nicholas Moll und David-Lee Paton lizenziert. Der 17 Jahre alte Moll ist Keeper der U20-Mannschaft der Roten Teufel Bad Nauheim und befindet sich aktuell im Trainingsbetrieb. Der 35-jährige Paton – nach Ende der Laufbahn in einer Hobby-Mannschaft aktiv – hatte sich bereits in der Vorsaison als Notfall-Keeper zur Verfügung gestellt.