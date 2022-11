Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kassel Huskies können eine weitere frühzeitige Vertragsverlängerung bekanntgeben. Darren Mieszkowski bleibt mindestens bis 2024 an der Fulda.

Vor der aktuellen Saison wechselte der talentierte Stürmer nach drei Jahren bei den Löwen Frankfurt zu den Schlittenhunden. Für die Südhessen absolvierte er in dieser Zeit bereits 145 Partien und feierte nach der letzten Spielzeit die DEL2- Meisterschaft.



Vor seiner Zeit in Frankfurt spielte Mieszkowski im Nachwuchs beim Krefelder EV, wo er unter anderem mit 18 Jahren in der DEL debütierte. Parallel war Mieszkowski auch für die U18, U19 und U20 Nationalmannschaft aktiv und sammelte dort weitere Erfahrungen.

In Nordhessen gelang dem 23-jährigen mit den Huskies eine durchaus erfolgreiche Auftaktphase der Saison. Unter Trainer Bo Subr, den er bereits aus der vergangenen Saison in Südhessen kennt, kam der 1,89 Meter große und 86 Kilogramm schwere Angreifer zu 15 Einsätzen, in denen er fünf Tore und einen Assist erzielen konnte.