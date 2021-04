Lesedauer: ca. 1 Minute

​Cheftrainer Daniel Naud und sein Assistent Fabian Dahlem werden auch in der kommenden Saison die sportlichen Geschicke bei den Bietigheim Steelers leiten. In der abgebrochenen Hauptrunde der DEL2 konnte das Trainerduo mit der Mannschaft in 49 Spielen 30 Mal das Eis als Sieger verlassen. Am Ende erreichte man mit Platz vier das Heimrecht im Viertelfinale gegen Frankfurt.

Steelers-Geschäftsführer Volker Schoch zur Vertragsverlängerung mit den beiden Trainern: „Wir haben in einer sehr schwierigen Saison super zusammengearbeitet und es am Ende geschafft, mit dem vierten Platz das Heimrecht in der ersten Runde der Play-offs zu sichern. Danny zeigte dabei viel Verständnis, seine Kaderwünsche den wirtschaftlichen Zwängen unterzuordnen. Umso wertvoller ist unser aktuelles Ergebnis. Danny hat es geschafft, dass die Steelers wieder als Mannschaft auftreten. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit einem kompetenten Trainer und einer menschlich sehr wichtigen Größe in dieser Organisation. Ihn ergänzt sein kongenialer Partner Fabian Dahlem. Diese tolle Zusammenarbeit der beiden wollen wir auch weiter für uns nutzen. Fabian hat unsere Torhüter weiterentwickelt und ist für Danny eine tolle Unterstützung. Ich freue mich sehr, dass beide weiter in Bietigheim tätig sein werden.“