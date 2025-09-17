24-jähriger Stürmer kommt aus Kassel

Düsseldorfer EG verpflichtet Simon Thiel

17.09.2025, 16:03 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Kurz vor Saisonstart vermeldet die Düsseldorfer EG einen weiteren Neuzugang: Von den Kassel Huskies kommt Simon Thiel.

Der 24-jährige Stürmer hat in seinen jungen Jahren bereits 93 Partien in der DEL (acht Punkte) und 170 Spiele in der DEL2 (78 Zähler) bestritten. In der Saison 2021/22 wurde er zum besten Spieler unter 21 in der DEL2 gekürt. Der Linkschütze hatte bereits am vergangenen Sonntag beim Testspielsieg in Bad Nauheim (5:2 für die DEG) als Gastspieler mitgewirkt. Er hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.



DEG-Chefcoach Rich Chernomaz: „Simon Thiel ist ein junger, aufstrebender Stürmer, der gut Schlittschuh läuft und über einen gefährlichen Schuss verfügt. Er hat für sein junges Alter schon viel Erfahrung in DEL und DEL2 sammeln können und weiß, was er tut. In den wenigen Trainingseinheiten und im Spiel am Sonntag hat er uns überzeugt. Simon hat Potenzial. Schön, dass er uns verstärkt!“



Simon Thiel wurde am 4.April 2001 in Mannheim geboren und ist dort aufgewachsen. Nach vielen Jahren bei den Jungadlern wurde er nach Heilbronn in die DEL2 ausgeliehen, um mehr Spielpraxis zu erhalten. 2021/22 gelangen ihm dort starke 38 Punkte, zwischenzeitlich spielte er auch einige Male für Mannheim in der DEL. 2024 ging es dann weiter nach Kassel. Dort gelangen ihm in 55 Spielen jeweils acht Tore und acht Vorlagen.