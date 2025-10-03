Ravensburg gelingt der vierte Sieg in Folge

Düsseldorfer EG klaut den Kassel Huskies die ersten Punkte

03.10.2025, 22:37 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Nach vier Siegen aus vier Spielen bezwingt die Düsseldorfer EG als erstes Team die in der DEL2 bisher ungeschlagenen Kassel Huskies.

ESV Kaufbeuren – EHC Freiburg 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Der EHC Freiburg feierte im fünften Saisonspiel den ersten Sieg. Nach dem frühen Rückstand durch Sami Blomqvist drehten Nikolas Linsenmaier, Tomas Schwamberger und Travis Ewanyk die Partie zugunsten der Breisgauer. Bernhard Ebner gelang lediglich noch der Anschlusstreffer zum 2:3. Bemerkenswert: Freiburg benötigte für den Erfolg nur 14 Torschüsse.

Eispiraten Crimmitschau – EC Bad Nauheim 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Auch der EC Bad Nauheim durfte erstmals in dieser Saison jubeln. Beim 4:2-Auswärtssieg trafen Jordan Hickmott, Simon Gnyp, Andrej Bires und Justin Volek. Die Tore der Eispiraten erzielten Corey Mackin und Adam McCormick.

Krefeld Pinguine – Starbulls Rosenheim 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Die Krefeld Pinguine setzten sich im Spitzenspiel gegen die Starbulls Rosenheim mit 3:1 durch. Vor 5.643 Zuschauern trafen Davis Vandane, Mathew Santos und Max Newton für die Hausherren. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste markierte Ville Järveläinen.

Bietigheim Steelers – Ravensburg Towerstars 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Die Ravensburg Towerstars entschieden das baden-württembergische Derby für sich. Die Steelers leisteten sich im Spielaufbau zu viele Fehler, die von Simon Sezemsky, Mark Rassel, Robbie Czarnik (zweimal) und Alex-Olivier Voyer per Empty-Net-Tor bestraft wurden. Für Bietigheim trafen Tyler McNeely (zweimal) und Marek Racuk. In den Schlussminuten verpassten die Steelers in doppelter Überzahl gleich dreimal nur knapp den Ausgleich, scheiterten jedoch am Gestänge.

EV Landshut – Eisbären Regensburg 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Die Eisbären Regensburg feierten beim EV Landshut einen überzeugenden 4:1-Auswärtserfolg und damit bereits den zweiten Sieg im zweiten bayerischen Duell. Pierre Preto, Constantin Ontl und Jakob Weber sorgten früh für eine 3:0-Führung. Tobias Lindberg verkürzte für Landshut im Powerplay, doch Donát Péter stellte im Schlussdrittel den alten Abstand wieder her.

Düsseldorfer EG – EC Kassel Huskies 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)

Im Topspiel der DEL2 bezwang die Düsseldorfer EG den direkten Aufstiegskonkurrenten aus Kassel mit 4:2. Nach torlosen 40 Minuten entschied ein starkes Schlussdrittel die Partie: Lucas Lessio und Eric Bradford mit einem Doppelpack sorgten binnen acht Minuten für eine 3:0-Führung. Zwar verkürzte Simon Schütz unmittelbar danach, doch ein Empty-Net-Tor von Leon Niederberger beendete die Hoffnungen der Huskies. Der späte Treffer von Michael Bartuli war nur noch Ergebniskosmetik.

Blue Devils Weiden – Lausitzer Füchse 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Die Lausitzer Füchse entführten mit einem 4:2-Auswärtssieg die Punkte aus Weiden. Nach dem 1:1 im ersten Drittel stellten die Gäste im Mittelabschnitt mit drei Toren die Weichen auf Sieg. Die Blue Devils konnten im Schlussdrittel nur noch verkürzen.